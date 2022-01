Expresidente de ANDE advierte sobre “trampa de brasileños” en cuanto a tarifa de Itaipú

En conversación con ABC Cardinal, el expresidente de la ANDE Pedro Ferreira reveló que recibió un documento de una fuente interna de Itaipú que refiere que en el directorio de la binacional se acordó el reajuste de gastos esenciales.

Según advirtió, dicha decisión va en detrimento de las aspiraciones nacionales en cuanto la fijación de la tarifa técnica de Itaipú, cuya definición fue postergada hasta febrero por parte del Consejo de Itaipú debido a que no hay acuerdo entre ambos países propietarios. Paraguay plantea fijar el costo de producción en 22,60 US$ kW-mes, mientras que Brasil busca reducir a 18,95 US$ kW-mes.

“Está ocurriendo ahora mismo algo raro. Supuestamente estamos discutiendo con el Brasil si es US$ 22,6 o 18,95 la tarifa, pero yo tengo el conocimiento de que ya se acordó –ni siquiera en el Consejo de Itaipú, sino en el Directorio- que solamente los gastos esenciales se van a ir reajustando. Eso no es US$ 22,06 ni 18, es 17″, declaró.

Explicó que dicha decisión representa una “trampa” por parte de los brasileños. “El documento dice que, en la práctica, el flujo de caja va a tener una cantidad de ingresos de ANDE y Eletrobras y tendrá relativamente pocos egresos. En la práctica, va a sobrar plata. En el Anexo C dice que, si sobra plata, de maduro va a caer que la tarifa no se puede mantener. Me parece una trampa más de los brasileros”, expresó.

Reunión con cúpula colorada

Ayer, Ferreira y el ex gerente técnico de la ANDE Fabián Cáceres participaron de una reunión con autoridades de la Junta de Gobierno del Partido Colorado en la que los ingenieros -reconocidos por defender intereses nacionales ante el “acta entreguista”- presentaron algunas inquietudes sobre las tratativas con el Brasil.

En el encuentro, los colorados decidieron aprobar la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú del 2023 como una “causa nacional”.

Al respecto, Ferreira refirió que ve con optimismo dicha postura asumida por los colorados, pese a que algunas autoridades presentes de la ANR fueron partícipes del acta entreguista y habían salvado a autoridades del Ejecutivo de un juicio político.

“Todo el grupo político estuvo de acuerdo y me parece un gran paso. Es importante que se diga a las seccionales, a los jóvenes, que esto es una causa nacional. Espero ese segundo paso”, sostuvo y agregó: “Yo no tengo por qué no creerles. No tengo argumentos para decir que es una simple jugada proselitista política”.

Descarta ser candidato de HC

Fue consultado si dicha postura asumida en la ANR en cuanto a Itaipú representaría su eventual activación política dentro de Honor Colorado (HC), liderado por el expresidente Horacio Cartes, o incluso ser candidato de dicho movimiento para las próximas elecciones.

Respondió: “De ninguna manera (candidatura política en ANR). No hubo ninguna conversación ni ninguna insinuación al respecto. No se habló de eso en ninguna conversación pública y privada y eso podría desenchufar el hecho que sea causa nacional”.