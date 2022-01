Senador Osorio denuncia que el cartismo le ofreció “grandes cantidades de dinero” para apoyar a Santi Peña

“Están saliendo a ofrecer dinero, a comprar conciencia, a mí me estuvieron ofreciendo grandes cantidades de dinero, dinero que no queremos, que no necesitamos”, expresó anoche en Capiatá el senador colorado oficialista Derlis Osorio. Fue durante un acto de presentación de Osorio como jefe de campaña en el departamento Central del vicepresidente de la República y precandidato presidencial por el oficialismo, Hugo Velázquez.