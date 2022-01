ANDE promete más transformadores y podría actuar de oficio por cargas no declaradas

El desagradable inconveniente de anoche y parte de esta madrugada con los cortes de energía eléctrica en áreas urbanas tiene una explicación basada en cargas no declaradas, según funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Ahora prometen la instalación de 7.000 nuevos transformadores para este 2.022 y la actuación de oficio si es que hay clientes que no declararan su carga. Al no dar esa información, la distribución y cambio de equipos no mejora en las zonas y se producen los cortes, alegan.