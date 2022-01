Evasión de carga, instalaciones mal hechas y robo causan los actuales apagones, según la ANDE

Los ingenieros Guido Chávez y Aniano Esquivel, directores de Distribución y de Gestión Regional de la empresa eléctrica del Estado, y el Lic. Carlos Alfonso, funcionario de la Dirección Comercial, explicaron ayer, en conferencia de prensa, las causas de los últimos apagones que se registran en varios puntos del país.

Chávez comenzó su exposición ante los periodistas señalando que “los inconvenientes que de repente aparecen” se limitan al nivel de baja tensión. En otras palabras, en la categoría residencial, debido tal vez al uso masivo de acondicionadores de aire y de equipos de refrigeración para hacer frente a la ola de calor.

A pesar de los últimos picos de demanda de potencia que alcanzó la demanda nacional, Chávez dijo que el “Sistema General” de la ANDE soportó bien la fuerte embestida de la demanda del mercado paraguayo.

Sistema general

Agregó que por sistema general debe entenderse el nivel de la generación, el de la transmisión, de las subestaciones y de los alimentadores.

Las interrupciones del servicio fueron detectadas en el nivel de baja tensión, a pesar de los 7003 nuevos transformadores que instalaron.

Pese a que detectaron 137 puntos problemáticos en Asunción, zona Metropolitana, Cordillera, Central y el Este, expusieron con mayor detenimiento lo que encontraron San Bernardino.

Exponencial, pero solo en los veranos

El director de Gestión Regional, Aniano Esquivel, tomó el caso de San Bernardino, cuyo consumo en verano crece “en forma exponencial”.

En ese intento, Esquivel tomó un caso, un usuario que tenía instalados 66 kW, pero que declaró a la ANDE solo 21,12 kW, hecho que se repite en muchos hogares de esta ciudad, inclusive Asunción y en los departamentos mencionados.

Lea más: Apagones afectan a varias zonas de Asunción y Central

¿Qué hará la ANDE ante esos casos? se preguntó y la respuesta no se hizo esperar: notificarán al infractor, le emplazarán por tres días para que regularice su declaración de carga, so pena de cargarle en su cuenta el costo -tal vez precio- de la diferencia. En el caso que eligieron como ejemplo: los 44,88 kW no declarados. Instan, una vez más, a sus usuarios que regularicen su declaración y a los nuevos que formulen a la estatal su solicitud de servicio.