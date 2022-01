Alliana ubica como productora de TV Cámara a la esposa de Nenecho Rodríguez

Alliana utiliza los cargos de la institución legislativa para “premiar” a dirigentes, operadores políticos e incluso familiares. Esta vez, la beneficiada fue Lizarella Valiente, esposa del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Tras las elecciones del 20 de junio del año pasado, Alliana mediante la resolución 3228 del 18 de agosto del 2021 autoriza la comisión de Regina Lizarella Valiente Cabrera, funcionaria con una antigüedad de 18 años en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a la Cámara de Diputados.

Valiente percibe una remuneración presupuestada de G. 7.600.000 y el plus por comisión no consta en la planilla de funcionarios de la Cámara de Diputados. El director general de Administración y Finanzas, Ramón Solís, manifestó que no cobra ningún plus por prestar servicios a la Cámara Baja.

Lea más: Intendente se escuda en su pareja y no explica el origen de su patrimonio

La licenciada en sicopedagogía fue asignada a la Dirección de Comunicaciones, en el área de TV Cámara, donde según dijeron los funcionarios consultados es productora de TV Cámara.

El director general de Comunicaciones, Roberto Samaniego, informó que Valiente es productora en TV Cámara y que desde agosto del año pasado ya realizó varios trabajos.

Por su parte, la directora de TV Cámara, Griselda Ortega, mencionó que la esposa del intendente capitalino les está ayudando con la realización de contenidos para el canal.

Al ser consultada si lo hacía sobre un tema en especial, Ortega dijo que recién “a partir de la llegada de los nuevos equipos (donados por Taiwán) y gracias a las condiciones brindadas por la vacunación masiva, podremos emprender nuevamente varios proyectos para el canal”.

Lea más: De no tener nada, Nenecho y esposa pasaron a vivir en una casa lujosa

Lizarella había sido denunciada años atrás por planillerismo en la Dinac, tras conocerse la planilla de funcionarios de la institución aeronáutica.

Tras las acusaciones hacia la funcionaria de la Dinac, Valiente había dicho, siendo jefa del Departamento de Regulación Externa, que asistía a su lugar de trabajo cuando ameritaba la ocasión. Ahora Alliana acaba de renovarle la comisión hasta fin de año.