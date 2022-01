Vita Aranda: lo que la Policía sabe del tiroteo en San Bernardino

Grance conversó con ABC Cardinal este lunes tras haber trabajado con su equipo en la zona del anfiteatro José Asunción Flores, en San Bernardino, donde ayer se registró una balacera que acabó con la vida de Cristina “Vita” Aranda y un hombre que aún no fue identificado oficialmente, pero que sería Marcos Ignacio Rojas Mora.

Según la autoridad policial, el futbolista del Club Olimpia Iván “Tito” Torres y su esposa Cristina “Vita” Aranda estaban compartiendo los conciertos del festival Ja’umína Fest en la zona de los camarotes VIP, que se ubicaba casi frente al escenario, a uno de los costados, junto al también jugador franjeado Víctor “Tucu” Salazar y su esposa Xoana Danila Barrientos, otra de las que resultaron heridas tras el tiroteo.

En un determinado momento, ambas parejas decidieron ir a la zona de sanitarios, sitio donde ocurrieron los disparos. La Policía aún no puede determinar si el atacante actuó solo o con cómplices.

Grance precisó que los disparos se produjeron a “15 ó 20 metros” de la zona de los sanitarios. No se sabe aún cómo pudo haber ingresado el sicario al festival.

Sí se sabe que se encontró una billetera y un teléfono celular sobre una de las murallas a través de la cual —según testigos— escapó el hombre que hizo los disparos.

“Contamos con algunos datos que no puedo compartir todavía. Estuvimos trabajando hace media hora y vamos a seguir esta mañana. Vamos a verificar el vehículo de una de las víctimas fatales y hacer el recorrido de fuga del supuesto autor. Anoche hemos obtenido una información de hacia dónde habrían huido los supuestos autores; era una muralla de un metro y medio más o menos. Encontramos un celular y una billetera abandonados”, detalló el comisario Grance.

La autoridad policial no descartó ninguna hipótesis y hasta tuvo la presunción de que tanto la billetera como el teléfono pudieron haber sido dejados adrede para despistar a las autoridades.

“Hay que verificar bien esa zona boscosa y tratar de verificar si no se vio un vehículo sospechoso, esa es la información que tuvimos el día de ayer y vamos a verificar. La entrada (forma de entrada del sicario) no tenemos, la información de que pudo haber escapado por allí es una información suelta que hemos colectado. No decimos que haya sido del autor ese documento que fue encontrado allí o fue un elemento distractor”, agregó.

¿Era “Vita” Aranda el objetivo?

Sobre cómo sucedió el atentado, el comisario indicó que, en principio, el sicario no apuntó a Aranda, sino al otro fallecido, quien en principio fue identificado como Marcos Ignacio Rojas Mora, que recibió ocho disparos.

Así, el deceso de “Vita” Aranda sería un efecto colateral del atentado. Los familiares de Aranda y de Torres dijeron a las autoridades que nada tenían que ver con Rojas Mora y que su presencia conjunta en el sitio sería solo una coincidencia. “Hay ciertas presunciones (de por qué estaban juntos en el mismo sitio). Según los datos aportados por las víctimas, no tienen relación con él”, expresó Grance al respecto.

Finalmente, el comisario consideró que es “prematura” la investigación. “Hay que ser objetivos y no descartar ninguna hipótesis”, finalizó.