Basura esparcida y olor a podrido colman el centro de Asunción

Sobre la calle Tacuary, que atraviesa parte del centro y llega al barrio Obrero, en varias esquinas se observaban esta mañana bolsas de basura esparcidas, inclusive en plena calle. En la esquina con la avenida Rodríguez de Francia, el paseo central acumulaba residuos de todo tipo justo en el paso del peatón, que -además de soportar un fuerte olor a podrido- debía buscar otro lugar por donde cruzar la arteria.

Sobre México, entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno, residuos de todo tipo copaban la vereda. Alrededor de las 10:15 pasó por allí un camión recolector de la Municipalidad, pero los funcionarios no pararon en esa cuadra, sino que siguieron de largo.

Imágenes similares se pueden ver en distintos puntos del centro. Esta situación ya es cotidiana, según los vecinos, sin embargo, en la Municipalidad de Asunción, a cargo del reelecto intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) responsabilizan a los usuarios.

En la Dirección de Servicios Urbanos alegaron este mediodía que “se da el inconveniente de que los usuarios sacan sus residuos fuera de los días y horarios de recolección (ejemplo fin de semana), lo que lastimosamente genera un aspecto de que el servicio no pasa por el sector”.

“La problemática del microcentro es bastante compleja, pero se reduce a la mala disposición de los residuos tanto de forma como en los horarios en los cuales se disponen los mismos, es decir, los residuos son dispuestos en horarios no establecidos y en ocasiones en bolsas que no se encuentran correctamente cerradas y en las aceras o esquinas, cosa que no está permitida”, añadieron.

Los recicladores que abren las bolsas y esparcen los residuos también son parte del problema, justificaron. “Cabe destacar que otra problemática que se suma son los procedimientos de aquellas personas que fungen de recicladores, que no se compadecen del mantenimiento de la limpieza en la ciudad, ya que al buscar desechos de su utilidad esparcen las basuras de las bolsas y los dejan desparramados en la vía pública”, señalaron en Servicios Urbano.

En la misma dirección municipal afirmaron que para el servicio de recolección de basura utilizan camiones propios y alquilados y que hay suficiente cantidad de personal para realizar el trabajo a la mañana, la tarde y la noche. En total son unos 361 operarios, indicaron.

Para consultas, denuncias y reclamos sobre el servicio de recolección de basuras, dieron los números de teléfono 0985 853144 y 0972 561346, de lunes a sábados, de 07:00 a 18:00.