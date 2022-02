Familia de la joven Haylee reclama peritaje de los celulares y pide celeridad

Mariam Acevedo hermana de Haylee lo dijo en las redes, “hay una celeridad por esclarecer el caso reciente del atentado en San Bernardino. En cambio, el cuádruple asesinato que apagó la vida de Haylee no se ha movido”.

El gobernador de Amambay, Ronald Enrique Acevedo, explicó que a su familia le llama la atención que el caso de San Bernardino tenga la celeridad debida, en cambio el de su hija Haylee está estancado.

“No se movió la investigación, los celulares son una prueba fundamental, que en su momento se incautaron de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero”, observó.

Añadió: “la fiscalía maneja la hipótesis de que el autor moral presuntamente es Aguayo -Faustino Ramón Aguayo Cabañas-. Esos celulares, los cuatro hallados, no fueron analizados. Si la fiscalía quería aclarar como este caso –el de Cristina “Vita” Aranda- debía analizar en el momento, rápidamente”, opinó el dolido padre.

“Yo reclamé pero me dijeron ‘tenés que estar en la fila porque existen dos peritos nomás en el ministerio’. Pasaron cuatro meses de la muerte de mi hija”, lamentó.

“En dos días hicieron allanamientos, incautaron celulares de los campanas”, continuó relatando Acevedo.

Los seis que “fueron detenidos de balde”

Según el gobernador, “los seis sacoleiros, que fueron detenidos el lunes 11 de octubre pasado, por el caso de Haylee, fueron detenidos de balde. La policía les detuvo y hasta ahora se encuentran en investigaciones”.

A los otros dos campanas de los sicarios, uno de ellos Derlis Javier López Arce (22), se les incautaron armas y celulares pero no fueron analizados tampoco”, aseguró.

Agregó más adelante que “el pecado de la fiscalía es que –no peritaron– estos celulares que servirían en un juicio para involucrar a otras personas, ya que no encontraron las armas”.

“Pero se saben los nombres, encontraron un organigrama del PCC donde figuran los nombres de los sicarios. El pecado de la fiscalía es que no analizaron los celulares”, subrayó.

Corrieron versiones y voces

Ronald Acevedo dijo que “corrieron voces de que se cambiaron los celulares y es posible después de cuatro meses. Esos celulares se cambiaron, es el modus operandi de la mafia y por algo la fiscalía no analizó en su momento”, desconfió.

En este cuádruple crimen se necesitaba juntar las piezas, sin embargo, “en la primera semana terminaron las investigaciones esperando que se analicen los celulares para continuar”, remarcó.

¿Qué hizo la policía?

“La policía, el domingo después de la muerte de mi hija sabía dónde estaban las armas, sabía los nombres de los autores, los bandos a los que pertenecían. Les cobraron a los sicarios”, apuntó.

“Ese lunes se fueron los abogados de estas personas, y dijeron: ‘no piensen que fulano no es su patrón’. Y ¿cómo fue el trabajo de la policía? ¿por qué la policía no allanó el lugar, el que está en General Bruguez, frente a Clase A, en Pedro Juan Caballero, un salón de eventos?”.

“Ahí se encontraron cargadores, dos vehículos en el que estuvieron andando, un Hyundai Tucson y un Chevrolet Onix, eso fue el 29 de octubre cuando allanaron, con eso terminó. Esa fue la última vez que salió algo del caso”, detalló el padre de Haylee.

El supuesto autor moral es Faustino Ramón Aguayo Cabañas, que según la fiscalía se halla en la Agrupación Especializada en Asunción.

El ninguneo del Gobierno

El gobernador de Amambay dice haber preguntado mucho acerca de por qué no prosiguen las investigaciones.

“Y nadie me da una respuesta, ni los fiscales ni la policía manejada por el gobierno que realiza un ninguneo hacia mi persona. No sé por qué la fiscalía no actúa, son los mismos fiscales, que actúan en el caso de San Bernardino, Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, María Irene Álvarez y Celso René Morales, cuatro fiscales que no sé por qué actúan en un caso y en otro no”, señaló sin tapujos.

Aseveró que el gobierno –de Mario Abdo Benítez- durante su periodo de gobernador le ninguneó. “No espero nada de ellos, la policía es manejada por ellos y la fiscalía no sé por qué no continúa la investigación”, se quejó.

En este suceso fallecieron otras tres personas: Osmar Vicente Álvarez Grance (32), alias Bebeto con supuestos vínculos con el narcotráfico; y dos compañeras de Haylee de la Facultad de Medicina, las jóvenes brasileñas Kaline Reinoso de Oliveira (22) y Rhannye Jamilly Borges de Oliveira (19).

Cómo era Haylee

Haylee, descripta por su padre, era una joven que tenía sueños, quería ser profesional médica, salir adelante, tenía ideales. Era creativa, ayudaba a la familia y era una hija excelente.

“Tal vez su error fue que estuvo en el lugar y con la persona equivocados, pero tenía sueños como las otras chicas brasileñas de 19 y 21 años que fallecieron en el atentado”, finalizó.