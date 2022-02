Fiscal que investiga a Cartes debe apartarse por tener nexo con abogado del expresidente, dice ministro Anticorrupción

Fernández manifestó este viernes que Legal, considerando que es defendido en un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el mismo abogado contratado por Cartes –Ricardo Preda– debería excusarse de la causa abierta el lunes pasado por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para investigar el presunto vínculo del expresidente de la República con una red de contrabando y lavado de dinero denunciada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

“En el caso del agente fiscal en particular tiene la obligación de excusarse si existiese alguna situación, alguna causal en particular que pudiese comprometer su objetividad. En ese ámbito, planteada la cuestión, creo que es un hecho público y notorio que un abogado, en este caso el doctor Preda, ejerce la representación jurídica de una persona denunciada en ámbitos administrativos y mediáticos, y si el agente fiscal tiene una vinculación contractual –ya sea en calidad de representante legal, en otra instancia, o algún tipo de vínculo personal- evidentemente que se genera esa causal de excusación”, afirmó Fernández en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM.

El ministro de la Senac explicó el contexto de esta situación. “El artículo 57 del Código Procesal Penal fue modificado en el año 2012 y fue agregada una causal abierta de excusación y recusación para los agentes fiscales porque el inciso primero era limitado en su enunciación, tenía una enunciación taxativa que reducía a casos de parentesco, amistad, enemistad”, indicó.

Y siguió: “Con la modificación del 2012 y luego de que la Corte hiciera lugar parcialmente a una acción de inconstitucionalidad planteada parcialmente por la Fiscalía General del Estado, el resultado de ese fallo fue que subsiste esa causal abierta del inciso segundo del artículo 57. ¿Eso qué significa? Significa que deben ser consideradas varias circunstancias distintas a las previstas en el inciso primero y que deben ser valoradas, en este caso, por la Fiscalía General, en el caso de que se presente una recusación (…) La causal es bastante abierta, ese numeral segundo deja justamente a la consideración del agente fiscal, y en su caso, del fiscal general, valorar esas circunstancias”, añadió el ministro, reafirmando que consideraba que en este caso sí había una causal de excusación.

El lunes pasado, la fiscala general, Sandra Quiñónez, anunció la apertura de una investigación al expresidente Cartes y designó para ello a Legal y a Liliana Alcaraz, quien también tendría relación social con la familia del expresidente.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió enjuiciar en marzo de 2021 al fiscal Osmar Legal por no haber apelado las medidas alternativas a la prisión que dispuso el juez Mirko Valinotti en la causa “Justo Ferreira y otros s/ contrabando y otros delitos”, por la importación irregular de insumos contra el COVID-19.

Legal contrató los servicios de Ricardo Preda, abogado del expresidente de la República Horacio Cartes, para ser defendido ante el JEM. A sabiendas de esa situación, la fiscala general del Estado igual resolvió su designación.