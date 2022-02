Día de los enamorados: Flechazos y escraches

La ciudadanía está harta de la inseguridad, el robo, la politiquería, la corrupción, la narcopolítica, la falta de salud, educación, etc, y el año pasado ya demostró que no importa el día, ni el lugar para hacerle saber a una autoridad que, a pesar de que la justicia demore, ella no olvida y no calla. ¿Pasará algo hoy, en las cenas por el Día de los enamorados?

Lea más: Escrachan y golpean a Villamayor en un elegante restaurante

La noche del 14 de febrero de 2021, Villamayor compartía una cena por el Día de San Valentín, junto a su pareja Lourdes Florentín Bolf y la pareja conformada por Eduardo Alfaro Riera y Mirari Parot, en el elegante restaurante Maurice de Talleyrand, del Paseo La Galería. El glamouroso y caro menú incluyó, de forma imprevista, un show de insultos, objetos que volaron por los aires y hasta golpes.

En un principio, las personas exigieron a Villamayor que se retirase del lugar. Alegaban que no iban a compartir en el mismo lugar que un corrupto. “¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Coreaban. “Andate, badulaque, asqueroso, bandido, ladrón de m...”, insistieron.

Lea más: Silvana López Moreira: "Te amo Marito"

Villamayor tuvo que retirarse, pero antes de eso, recibió un golpe de puño de uno de los presentes. " Salió como rata de alcantarilla. Es un pusilánime”, señaló Darío Felipe Giménez, el hombre que terminó golpeándolo y que tuvo entonces sus cinco minutos de fama.

Lea más: Escrache a Villamayor: “Salió como rata de alcantarilla”

El momento quedó grabado en videos que fueron subidos a las redes sociales. Los cibernautas respondieron dando su apoyo a las personas que escracharon al exjefe de Gabinete Civil de la Presidencia.

Tres meses después, Villamayor volvió a ser escrachado, esa vez en durante su viaje de regreso a Paraguay tras su estadía en Miami, Estados Unidos. Primero fue abucheado en el aeropuerto de Panamá mientras aguardaba su conexión y luego ya en el avión en su viaje de retorno. A inicios de este mes, Juan Ernesto confirmó que en noviembre pasaron le cancelaron la visa para ingresar a los Estados Unidos y aseguró que desconoce los motivos de esta acción.

Restaurantes a full

Hoy, los locales gastronómicos se preparan con sus mejores galas para recibir a las parejas que van a celebrar el Día del Amor, entre ellos, seguramente políticos y autoridades que ya hicieron sus respectivas reservas. Los locales gastronómicos top de la capital del país ofrecen paquetes cerrados para parejas en busca de una salida , a precios que no bajan de los 600 mil guaraníes. Y a pesar de los precios, los restaurantes tienen cartón lleno y ya no se aceptan reservas.

Lea más: Villamayor escrachado una vez más

Pasó un año de aquella noche, y los hechos indignantes que se dieron en el país fueron sumándose. La ciudadanía tiene atragantadas un par de cosas.

¿Será que aquellos políticos con oscuros antecedentes van a buscar los salones más VIP del país, o van a optar por quedarse en casa? Porque ya quedó demostrado que a cupido no le gusta mezclar el amor con los “negocios”.

En todo caso, para aquellos que prefieran no tentar a la suerte y convertirse en el meme viral del día, siempre está la opción de organizar una cena romántica en casa, a puertas cerradas y a buen resguardo de dedos acusadores.