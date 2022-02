“Limpiar” a corruptos y criminales del Estado, una de las metas de Pérez

Pérez fue designada ayer, martes, como nueva asesora de seguridad del Poder Ejecutivo. Anteriormente se desempeñaba como ministra de Justicia; pero fue sacada de ese cargo luego de haberse conocido también la salida de Arnaldo Giuzzio al frente del Ministerio del Interior.

La asesora conversó este miércoles con ABC Cardinal y dio detalles de qué ideas o metas tiene para mejorar la crisis de seguridad que atraviesa el país en relación a los grupos criminales que operan en territorio paraguayo y que permean en casi todos los estamentos de la sociedad.

En ese sentido, dijo que lo primero que hizo ayer fue conversar con Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, sobre un proyecto para aplicar más filtros de control a los proveedores del Estado y que las firmas que provean no sean “de maletín”. Contó que hay un proyecto de compliance (cumplimiento) para hacer esta investigación más profunda a las empresas.

Cabe recordar que Alberto Koube, uno de los detenidos ayer como supuesto cabecilla de un grupo que enviaba cocaína a Europa era un proveedor del Estado a través de su empresa Grupo Tapiracuai SA.

Mejor coordinación y contacto entre entidades

Luego, Pérez aseguró que lo más necesario es una mejor coordinación entre instituciones para que la información de inteligencia “llegue a donde tiene que llegar”. “Acá la información de inteligencia tiene que llegar a donde tiene que llegar, desde cualquier punto de vista (...) para eso es clave la cooperación internacional (...) ese es un trabajo que pasa con información de inteligencia, pero también como un negocio”, sostuvo.

En ese contexto, la asesora señaló que “tenemos que partir de la base de que la información de inteligencia no está llegando a donde tiene que llegar, ya sea a propósito; o que si llega no se hacen las cosas por algún motivo en particular”. “Eso también hay que ver. No pueden seguir pasando cosas y después reaccionar. El objetivo es saber intervenir”, expresó.

“Limpiar las filas”

Además, reconoció que los problemas de contrabando de cigarrillos, drogas y armas se por la corrupción y la infiltración de estos grupos criminales en la esfera pública.

En relación a eso, Pérez dijo que con el presidente Mario Abdo hubo un punto de acuerdo en que se deben “limpiar las filas” internas vinculadas a la corrupción. “Una de esas medidas es limpiar las filas. Hay que trabajar en esto necesariamente, ya sea preventivo o reactivo. Acá hay que tomar medidas en cuanto a las medidas de las filas”, manifestó.

La entrevistada añadió finalmente que debe conversar con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, como también con los ministros de la Corte Suprema en relación a las reformas que deben hacerse o la información a investigarse.