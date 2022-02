Servicios personales se llevarán US$ 246 millones más del PGN

El informe resume los “Principales Indicadores Financieros a Enero”, en lo que respecta a la administración central y su ejecución en comparación con el primer mes de 2021.

La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 tiene asignado G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones al cambio presupuestado), para 105 instituciones públicas de la administración central y entidades descentralizadas.

El informe de Hacienda se ocupa en este caso de la administración central (conformada por los tres Poderes del Estado y sus instituciones, la Contraloría General de la República y otros organismos del Estado), no incluye a la entidades descentralizadas (entes financieros, autónomos, de seguridad social, empresas públicas y otros).

Servicios personales en administración central

En lo que respecta a la administración central, indica que asciende a G. 57,5 billones (US$ 8.223 millones a cambio presupuestado) y este monto es superior en G. 2,3 billones (US$ 329 millones) respecto al año anterior, “principalmente para: servicios personales, transferencias, e inversión física, que en su conjunto llevan el 75% del total de la Administración Central. Asimismo, los dos primeros gastos mencionados presentan incrementos en relación al año 2022″.

Los números de este sector público incorporan todas las fuentes de financiamiento y transferencias consolidables, aclara la cartera económica en su informe a enero.

Con relación a los servicios personales, son gastos que incluyen el pago de salarios a funcionarios, remuneraciones temporales, asignaciones complementarias (bonificaciones, gratificaciones, subsidios), personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal.

El gasto de referencia pasó de un total de G. 18,8 billones (US$ 2.692 millones) aprobado el año pasado a más de G. 20,5 billones (US$ 2.938 millones) para el presente ejercicio, lo que representa un aumento de G. 1,7 billones (US$ 246 millones) y equivale a 9,1% del total.

“Gastos prioritarios”: salarios, jubilados y pensionados

El informe de Hacienda detalla igualmente que al cierre de enero del presente ejercicio fiscal, la ejecución de gastos prioritarios de la administración central ascendió a G. 2,6 billones (US$ 372 millones), lo que representa un aumento del 17% respecto a lo ejecutado en el mismo periodo del año anterior, que en términos nominales equivale a G. 385.000 millones (US$ 55 millones).

“La mayor parte de los gastos prioritarios fueron para el pago de salarios y transferencias para pago de jubilados y pensionados de la Función Pública, pago de pensión alimentaria a adultos mayores y transferencias a familias beneficiarias de Tekoporâ”, destaca el informe.

Además, menciona que el incremento observado en la ejecución de los gastos prioritarios se explica por el aumento en servicios personales, mayormente para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por el aumento salarial del 11% para los docentes; asimismo, para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) en contratación del personal de salud.