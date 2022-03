Ramírez Candia reculó y acepta vicepresidencia 2ª de la Corte Suprema

En la sesión plenaria ordinaria de la fecha el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Antonio Fretes, confirmó que el ministro Manuel Ramírez Candia desistió de su decisión inicial y aceptó la Vicepresidencia 2ª del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, para el periodo 2022 - 2023.

“En un diálogo franco, sincero con el ministro Ramírez le he solicitado que retire su nota, lo cual ha aceptado y en consecuencia también le pedí que siga presidiendo la Sala Penal”, expresó el titular del máximo tribunal de la República.

Fretes agradeció a su colega su decisión de retirar la nota y aceptar el cargo de vicepresidente segundo, e indicó que luego de superar esta situación el objetivo es “seguir produciendo justicia en la Corte Suprema”.

Incumplimiento de “acuerdo” molestó a Ramírez Candia

En la sesión del pasado 16 de febrero el pleno de la Corte Suprema de Justicia designó al ministro Antonio Fretes como presidente del Consejo de Superintendencia, para el presente periodo, como reconocimiento a su larga trayectoria en el Poder Judicial y que en marzo del próximo año se jubilará al cumplir los 75 años de edad.

Según los ministros Víctor Ríos y el propio Manuel Ramírez Candia, el acuerdo también establecía la designación de éste último como vicepresidente 2° de la máxima instancia judicial. Sin embargo, para el cargo fue electo el ministro Alberto Martínez Simón, por 6 votos; mientras que Ramírez Candia solo obtuvo 3 votos.

Al confirmarse dicha designación, Ramírez Candia se retiró molesto de la sala de sesiones del pleno y ya en su ausencia sus colegas lo nombraron para la Vicepresidencia 2ª y, en consecuencia, como presidente de la Sala Penal.

Minutos después Ramírez Candia remitió una nota el flamante presidente Antonio Fretes, mediante la cual le informó que no aceptaba el cargo de vicepresidente 2° del Consejo de Superintendencia.

En solidaridad con su colega, el ministro Víctor Ríos también abandonó la sesión plenaria y fue hasta la oficina de Ramírez Candia, donde mantuvieron una reunión a la que luego se sumó el ministro César Garay, otro que expresó su molestia por el incumplimiento del acuerdo.

Minimizó la crisis

Al día siguiente, Ramírez Candia manifestó en charla con ABC Cardinal que decidió no aceptar su designación en el cargo porque tomó como “una señal de desconfianza” por parte de sus colegas, que no lo hayan votado para la Vicepresidencia 1ª.

No obstante y pese a su molestia y a su decisión de no aceptar el cargo, el ministro del máximo tribunal afirmó que decisión de no aceptar la Vicepresidencia 2ª no era relevante para el buen funcionamiento del Poder Judicial.

“Lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, a la sociedad, es que el sistema de justicia penal sea eficiente, que realmente actúe con criterio de legalidad, que no sea cómplice de dilaciones indebidas que lleven los casos a la impunidad, fundamentalmente en los casos de corrupción pública”, había manifestado Ramírez Candia, quien finalmente fue confirmado como vicepresidente 2° de la Corte.