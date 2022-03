Tremenda patada al cartismo en Diputados: nombran a liberal como presidente de la Cámara

Con 48 votos, legisladores de partidos opositores se unieron al abdismo para llevar a la presidencia de la Cámara de Diputados al liberal Carlos María López. La sesión extra fue convocada en tiempo récord, luego de muchas crispaciones, discusiones que casi llegaron a los puños y hasta dos modificaciones en el reglamento interno.

La moción de la candidatura del exgobernador de Cordillera Carlos María López fue realizada por el diputado Edgar Acosta y apoyada por referentes del PLRA como Antonio Buzarquis (Bancada A), Sergio Rojas, Hugo Capurro y Eusebio Alvarenga.

Lea más: Bochorno en Diputados: cartismo trata de frenar sesión y se desatan incidentes

Acosta aseguró que López no tiene “indicios de corrupción ni mala administración”. Mientras que el diputado Buzarquis resaltó la unidad de la “nueva mayoría” en la Cámara de Diputados.

Cabe resaltar que Pedro Alliana se ausentó de la sesión y los representantes del cartismo ni siquiera se presentaron, por lo cual tampoco lo mocionaron como candidato para ser reelecto, tal y como se estaba anunciando.

Lea más: Celeste Amarilla a Cartes: “Usted es un mafioso, narcotraficante, contrabandista; ustedes venden droga”

Paniagua, vicepresidente

Luego de muchos halagos por parte de representantes de varios partidos, el colorado cartista Ángel Paniagua fue mocionado como vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. El mismo obtuvo la cantidad de 49 votos y fue el único nominado para ocupar dicho cargo.

Así también, fue electa como vicepresidenta segunda, la diputada Norma Camacho, quien recibió la misma cantidad de votos y de igual manera fue la única mocionada.

Lea más: Liberales, a un paso de presidir Diputados, según Celso Kennedy

Dos nuevas modificaciones al reglamento

Por unanimidad, antes de la sesión extraordinaria para la elección, el pleno aprobó esta mañana la modificación del artículo 7 del reglamento de la Cámara de Diputados, para indicar que los periodos de sesiones preparatorias tendrán lugar entre el 2 de marzo y el 30 de junio de cada año, antes de la expiración de los mandatos de la mesa directiva.

Así también, tras la propuesta de Kattya González, el pleno aprobó una modificación para que ya no se pueda llevar adelante modificación alguna que no comprometa los dos tercios de votos. “Que ya no se puedan cambiar las reglas del juego”, argumentó la parlamentaria opositora.

Lea más: Diputados anticiparían hoy mesa directiva hasta el 2023

Intentos de frenar sesión, gritos e insultos

La sesión para la elección de la mesa directiva estaba prevista para hoy a las 9:00. Sin embargo, el entonces presidente Pedro Alliana desconvocó la sesión, en un intento de frenar una alianza entre liberales y colorados oficialistas. Incluso el secretario se encontraba ausente, reunido a puertas cerradas con el cartista.

Esta maniobra generó la acalorada reacción de los opositores. Se vivieron varios minutos de discusiones violentas, griteríos e insultos, incluso casi llegaron a los golpes. Hasta que finalmente, luego de los incidentes, se dio inicio a la reunión que Alliana hasta calificó de “mau”, antes de retirarse junto con todos los cartistas.

Lea más: Mesa directiva de Diputados: “Cualquiera menos Alliana”