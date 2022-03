Celeste Amarilla a Cartes: “Usted es un mafioso, narcotraficante, contrabandista; ustedes venden droga”

Celeste Amarilla dijo hoy durante su intervención en Diputados que la amenazaron con difundir audios de conversaciones suyas hechas entre 2015 y 2016, antes de ser diputada. Identificó como supuesto responsable a una persona llamada Cristian Amarilla, funcionario de la Senad, de quien dijo que “exige su cabeza”. Además, expresó que él vende los audios al mejor postor y que uno de sus clientes es Horacio Cartes.

“Recibí una amenaza telefónica de que tenían audios míos, de los años anteriores a ser diputada. Es decir que mi teléfono se estaba controlando antes de yo ser diputada. El que graba las comunicaciones de los paraguayos y las paraguayas, seamos diputados o no, se llama Cristian Amarilla, es un funcionario de la Senad. Y vende nuestras conversaciones al mejor postor. En este momento la oferta es al cartismo”, expresó la diputada liberal hoy, después de un bochorno dentro del cual el cartismo intentó impedir el inicio de la sesión en la que finalmente se eligió al liberal Carlos María López como presidente de la Cámara Baja para el periodo legislativo 2022-2023.

“(Eran) grabaciones mías del 2015, 2016, antes de ser diputada; a una ciudadana común se le estaba grabando el teléfono (...) Al director de la Senad le pido explicaciones en este momento y quiero la cabeza de Cristian Amarilla. ¿Quién le dio la orden de que grabe conversaciones de paraguayos? (...) A mí no me van a venir a amenazar con grabaciones (...) Lo que pueda pasar hago público desde ya, que cualquier audio que saquen a partir de ahora, de mis conversaciones, son ilegales, posiblemente retocadas o inventadas”, agregó Amarilla.

Merienda escolar

La diputada no dijo de qué se trataban los audios con los que fue amenazada, pero dio a entender que tenían que ver con la provisión de merienda escolar como empresaria.

“Claro que he vendido merienda escolar a muchos de los que están acá, incluso a Pedro Alliana. ¿Y quiere que cuente? ¿Quiere que cuente Pedro Alliana? ¿Quiere que cuente más? A Pedro Alliana le he vendido, pero ustedes venden droga. Yo vendía merienda escolar, ustedes venden drogas”, disparó.

Y añadió: “Señor Cartes, puede comprar a toda la Senad, puede comprarle al Amarilla, que seguramente es barato (...) pero no me voy a callar: usted es un mafioso, usted es un narcotraficante, un contrabandista de cigarrillo, y sus perros de esta bancada, sus perros fieles, no me van a amenazar y no me van a amedrentar (...) Cristina Villalba, su esposo planta marihuana en propiedades arrendadas. ¿De dónde sacó ‘Bachi’ Núñez un astillero? ¿Cómo su hija de 20 años tiene un barco? ¿Por qué vació Opaci? ¿Por el sueldo de Cartes? Y ahora nosotros somos los locos, los del manicomio, los patoteros...”.

Finalmente, expresó que “este puede ser el inicio del fin de la caída de Cartes” y que “de eso se trata este bochorno de hoy. Confíen en nosotros, porque nosotros no estamos con la mafia, nosotros no estamos violando la Constitución; al contrario, estamos defendiendo la institucionalidad a capa y espada contra poderosos”, finalizó.