Diputada Villalba accionaría contra su colega Amarilla por acusarla de tener plantaciones de marihuana

Durante la exaltada sesión en la que eligieron a la nueva Mesa Directiva de la Cámara Baja, la diputada liberal Celeste Amarilla acusó a varios miembros del cartismo de estar ligados al narcotráfico y a la corrupción, entre ellos la cartista Cristina Villalba.

Sobre Villalba dijo que tiene plantaciones de marihuana junto a su marido: “Señor (Horacio) Cartes, puede comprar a toda la Senad, puede comprarle al Amarilla, que seguramente es barato (...) pero no me voy a callar: usted es un mafioso, usted es un narcotraficante, un contrabandista de cigarrillo, y sus perros de esta bancada, sus perros fieles, no me van a amenazar y no me van a amedrentar (...) Cristina Villalba, su esposo planta marihuana en propiedades arrendadas...”.

La diputada cartista y exgobernadora de Canindeyú publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sugestivo, burlándose de la acusación de Amarilla y anunciando -al parecer- que accionará legalmente contra su colega liberal por acusarla de narcotraficante. “Acá en mi plantación. Nos vemos en los estrados judiciales”, tuiteó.

Acá en mi plantación.Nos vemos en los estrados judiciales @CelesteDiputada @DiputadosPy pic.twitter.com/KrHBebZGYU — Diputada Cristina Villlba de Abente (@dracristina50) March 4, 2022

“La madrina” del norte

Si bien Amarilla no brindó evidencias respecto a su acusación, Villalba es reconocida como la “madrina” del norte debido a que protegió a personas ligadas al narcotráfico, entre ellos el exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta Marques, condenado como autor moral del asesinato del periodista de ABC Color Pablo Medina, ocurrido en 2014.

Villalba buscaba proteger a su aliado “Neneco” llamando al entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, con el objetivo de interceder por dicho criminal cuando estaba prófugo.

En el 2014, la Federación Nacional Campesina (FNC) del asentamiento Maracaná denunció que alrededor de cinco hectáreas de cultivos de marihuana en etapa de cosecha fueron hallados en la propiedad de Diego Abente, quien es primo de Félix Antonio Abente, esposo de la cuestionada diputada colorada.

También el narco Ezequiel de Souza Gómez reveló haber pagado sumas millonarias en coimas a jueces, fiscales, políticos, militares, policías y agentes de Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), según un audio difundido en 2015. Este nombró al subcomisario Aquiles Villalba, de la unidad de Antinarcóticos y dijo que el uniformado llevaba el dinero a la diputada Villalba y a su hermano Carlos “Cabrito” Villalba, entonces intendente de La Paloma.