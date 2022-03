Las remesas de y a través de Itaipú siguen bajando

La tendencia a la baja en los pagos de y a través de Itaipú, según los números oficiales, se mantiene e inclusive se acentúa.

Reiteremos que en todo el 2021 la binacional había remitido al Ministerio de Hacienda en concepto de Royalties, Resarcimiento, utilidad, más compensación por energía cedida US$ 445 millones, en tanto que en el ejercicio precedente envió 487,2 millones, la merma por ende fue del 8,62%, de acuerdo con los registros oficiales.

Según el material informativo que entregaron esta semana las oficinas paraguayas de la entidad binacional, de enero a febrero último Itaipú remesó al Tesoro US$ 34 millones en concepto de Royalties y US$ 30 millones por cesión de energía.

La ANDE, a su turno, bajo la etiqueta “resarmiento” por cargas de administración y supervisión relacionados con la binacional, recibió US$ 3 millones.

¡Exportación?

Recordemos que los dos primeros conceptos son abonados por la entidad binacional y forman parte del costo del servicio de electricidad que presta; en tanto que la compensación por cesión, llamada erróneamente “exportación”, inclusive por organismos del Estado, proviene del usuario brasileño de energía eléctrica y no integra el costo de referencia desde 1986.

En el lapso enero/febrero de 2021, según con las mismas fuentes, Itaipú remesó a nuestro país US$ 35,9 millones por Royalties, 5,6% mayor a la del actual ejercicio; US$ 37,2 millones bajo el rótulo de compensación por cesión de energía (24% superior a la suma correspondiente a este año).

La ANDE, finalmente, obtuvo por resarcimiento de las cargas mencionadas US$ 2,7 millones, en este caso específico, 11% inferior a la suma que percibió en los dos primeros años de 2022.

Solo febrero

Si enfocamos nuestro objetivo sobre los pagos correspondientes solo a febrero, veremos que las cifras, por cada concepto son las siguientes: royaltíes, US$ 16,4 millones. Cesión de energía, US$ 14 millones y ANDE, US$ 1,3 millones.

En el mismo período del año pasado, Itaipú remitió a Fisco paraguayo US$ 17,8 millones por royaltíes, US$ 18,3 millones por cesión de energía, en tanto que la ANDE había cobrado US$ 1,37 millones por resarcimiento.

La binacional advierte que persiste la crisis hídrica y que también “siguen latentes los efectos de la pandemia del covid-19″, pero que “no aminora la rigurosiad en sus operaciones”, para que su productividad no se resienta.