Encuentran anotaciones que vincularían a Ozorio con Reinaldo “Cucho” Cabaña

La información fue publicada este martes por el portal digital PDS, especializado en información del ámbito judicial. Según este medio, la hoja con las anotaciones fue encontrada dentro de la agenda del ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio, hoy preso en Emboscada por supuestos vínculos con el narcotráfico, durante el allanamiento que se realizó el viernes pasado dentro de su oficina en la sede central de la cooperativa San Cristóbal, en el barrio asunceno del mismo nombre.

Escrito en la hoja estaba “Cucho”, aunque PDS indicó que serán los investigadores del operativo “A ultranza” los que determinen si se trata de Reinaldo Cabaña.

En el documento se puede observar una operación en que se lee “cuenta con Cucho” y al lado la cifra US$ 171.500 más la comisión por giro, del 3%, que son US$ 5.145. Así, el “total a pagar” era de US$ 176.645.

De ese total, había un “amigo a pagar”, con una cifra al lado de US$ 99.650, con lo cual el saldo que quedaba era de US$ 76.995.

Luego de una raya, se vuelve a ver otra operación en que se observa que la “plata de Cucho” es de US$ 76.995 y que a esa cifra se le sumaba una “plata de amigo” con US$ 21.882, con lo que la suma es de US$ 98.847.

La semana pasada, Juan Carlos Ozorio fue implicado en el operativo “A ultranza” como supuesto proveedor de cocaína para el grupo criminal “Comando Vermelho” del Brasil. El diputado renunció a su cargo el miércoles “por estrés” e inmediatamente fue imputado y detenido. A la vez, renunció a la presidencia de la cooperativa San Cristóbal, en donde supuestamente también los narcotraficantes depositaban su dinero.

Cabaña, por su parte, también está preso en la cárcel de Emboscada, sindicado como uno de los líderes de un esquema de envío de drogas a otros países. Su detención se produjo dentro del operativo Berilo, en 2018.