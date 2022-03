Tuits fueron una amenaza de Quiñónez a legisladores para frenar el juicio político, considera Kattya

Ayer, la directora de Comunicaciones de la Fiscalía, Élida Favole, escribió un hilo en su cuenta personal de Twitter en que habló sobre supuestos audios de legisladores y de un ministro que estarían vinculados al narcotráfico y que por ello impulsan el juicio político de su jefa, Sandra Quiñónez.

Esta grave denuncia confirmó, para la mayoría de los diputados, que la funcionaria del Ministerio Público maneja información sensible y relevante sobre cuestiones de esa índole y consideraron que se trató de una coacción, además de que el Ministerio Público utiliza estos datos de forma selectiva.

Un apriete

La diputada Kattya González conversó este jueves con radio ABC Cardinal y dijo que los datos escritos en tono de “incógnita” por Favole son en realidad mensajes directos de Sandra Quiñónez para “apretar” a los políticos a fin de que no lleven adelante el juicio político contra ella.

“La individualidad (de Quiñónez) se siente tan impune que puede sobrepasar la Constitución”, dijo la diputada del PEN, una de los que impulsan el juicio político, una medida que considera constitucional. “Es una amenaza que hace la fiscala general a través de una funcionaria”, añadió.

Para González, “claramente se identifica que ese mensaje (el de Favole) encriptado se refiere a alguien. Esto quiebra todo el principio democrático. La jefa de Comunicaciones, que es como la fiscala general del Estado, despliega su látigo con un acertijo. ‘Acá se compran votos. Es una cortina de humo’. Que no vengan a decir que somos terroristas de Estado”, fustigó la legisladora.

No se siente aludida

Kattya dijo que no gastará “un minuto de su tiempo” en preocuparse ni accionar sobre lo que escribió Favole en el sentido de que existe una legisladora que recibió votos comprados de un narcotraficante. “Yo no me pongo el saco, no me sentí aludida. No pienso perder un minuto de mi tiempo”, dijo al respecto.

La fiscala general del Estado, por su parte, desautorizó a la funcionaria también en tuits publicados en su cuenta personal y anunció la disposición de un sumario administrativo en contra de ella.

En las redes

En las redes sociales también hubo un fuerte cuestionamiento hacia el rol de Favole, quien, además de ser directora de Comunicación de la Fiscalía, es empleada de Unicanal, un medio de comunicación afín y fuertemente vinculado al expresidente Horacio Cartes.

Ella, en el mismo hilo de Twitter y con la intención de dar marcha atrás en sus dichos, dijo que la información que divulgó no es nueva y que solo se refería a materiales que forman parte del operativo contra el narcotráfico “A ultranza”.