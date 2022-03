Largas filas por cierres de rutas en Canindeyú

En Salto del Guairá, en el lugar denominado Kilómetro 5, la primera parte del cierre se prolongó por 4 horas, provocando una fila de varios kilómetros, en ambos lados de la ruta. Los automovilistas reclamaron la acción policial, queriendo que se libere el tránsito, como exige la Constitución, pero fue infructuoso.

“Vamos a ser duros, porque de lo contrario el Gobierno no nos va a escuchar. Pedimos comprensión a la ciudadanía porque esto no es una lucha particular de nadie, nos afecta a todos. Es a favor de nuestros bolsillos que están siendo atacados sin piedad con estos precios absurdos de los combustibles”, señaló el concejal Julio César Báez, uno de los que encabezan la movilización en la zona. El mismo es además trabajador taximetrista.

Para esta tarde anuncian un corte aún más prolongado, que iría desde las 13:00 hasta las 18:00 de forma ininterrumpida. La policía, sin embargo, solo intentará persuadir a los manifestantes a que permitan el paso cada cierto tiempo, porque no tiene fuerza suficiente para despejar la ruta de manera coercitiva.

El director de policía de Canindeyú dijo que desde las 10:00 se reportan cierres en Nueva Esperanza sobre la Ruta PY 07, a la altura del kilómetro 139; en la Rotonda de Curuguaty.

También en Yasy Cañy, en la rotonda de la ciudad, en el lugar denominado Cruce Marina Cue, en Naranjito en la entrada del Asentamiento Primero de Marzo a la altura del kilómetro 307 de la Ruta PY03. Cierran igualmente en la zona del Arroyo Curuguaty’i, camino a Villa Ygatimí y en en la zona de Aguae a la altura del Kilómetro 278 de la Ruta PY03.

