Subsidio a combustibles: importadores cuestionan beneficio a emblemas privados

El vicepresidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Ivan Dumot, cuestionó el proyecto de ley del Ejecutivo que pretende crear el fondo para subsidiar el precio del combustible para el consumidor final, financiado mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En conversación con ABC, comentó que otros importadores de productos sensibles también fueron afectados por altos costos pero no por eso solicitaron subsidio.

Si bien resaltó que apoya el objetivo de contener la escalada de precios que deriva el aumento del diésel tipo III, que impacta en fletes y transporte público, principalmente, resaltó que no es opción contraer deudas para subsidiar cada vez que se reportan crisis. Recalcó que esta asistencia se debería dar sólo con Petropar, la petrolera estatal que tiene 16% del mercado de los combustibles, no así a las importadoras privadas del rubro.

“Con ese criterio, nosotros también somos importadores y estamos fuertemente golpeados con el contrabando. Pero debimos asumir las consecuencias de la crisis de los contenedores, con los sobrecostos que conllevan y las pérdidas monetarias y de clientes”, sostuvo. Destacó que no se tuvo aún respuesta al pedido de resultados en la lucha anticontrabando, incluso los gremios empresariales se unieron para exigir las “cabezas” del comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y del ministro Emilio Fúster, responsable de la misión de combatir el flagelo.

Fondos para combustibles debería salir de reducción de gastos

El representante de importadores del país opinó que la vía más prudente para obtener los recursos para subsidiar los combustibles de Petropar es la optimización de los gastos públicos. Consideró que la deuda sólo significará una mayor carga para los contribuyentes en general y los empresarios formales, en particular. La deuda pública de Paraguay, según los datos oficiales, se ubica en 35% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por este motivo, recalcó la necesidad de realizar una reforma profunda de los gastos del Estado para capitalizar el fondo de referencia, lo que va a beneficiar a toda la sociedad, y apuntó que solo si hace falta, se complemente con un préstamo “de la menor cuantía posible”.

