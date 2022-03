Camioneros de Canindeyú endurecen postura y fila de vehículos alcanza varios kilómetros

El paro de los camioneros se visualiza desde la entrada a la ciudad de La Paloma, en las cercanías de la Patrulla Caminera, y se extiende unos 5 kilómetros en ambos sentidos. La manifestación se da en el marco de las protestas por el precio del combustible y el flete.

“Nosotros queremos la rebaja del combustible y que se mantenga el acuerdo logrado sobre el precio del flete. Estaremos aquí por el tiempo que nos indiquen nuestros colegas, que están negociando en la capital del país”, señaló Felino Araújo, presidente de la Asocam.

Explicó que tomaron la decisión en una reunión celebrada en la tarde de ayer, donde más de 300 camioneros consensuaron bloquear el paso de camiones pesados, incluso desde las 22:00 de ayer.

“Nosotros comunicamos a todos la decisión y automáticamente los compañeros camioneros que estaban circulando por la zona empezaron a parar sobre la banquina, porque todos son conscientes de que nuestro trabajo está en peligro con el actual precio del combustible”, aseguró Araújo.

Preguntado si el camionero que no quiera adherirse puede seguir viaje sin problemas, señaló que esperan no llegar a esa situación, “porque no queremos bochinche”, indicó. No obstante, dijo que aquellos que tienen algún tipo de problema, especialmente de salud, tendrán permiso para seguir adelante.

Aclaró que la ruta no está cerrada para la circulación de vehículos menores, y que incluso los transportes de mercaderías perecederas están pasando sin inconvenientes.

En el departamento de Canindeyú, sobre la ruta PY 03 se registran manifestaciones y cierres de rutas, así como en la rotonda de Yasy Cañy, en la rotonda Curuguaty, Marina Cué, Naranjito (estancia Pindó) y kilómetro 2. Además, se registran manifestaciones en Nueva Esperanza y en la rotonda de Villa Ygatimí.

