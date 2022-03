La exportación de maíz se redujo 83% respecto al 2021

Detalla que entre enero y febrero de este año nuestro país exportó apenas 114.643 toneladas de maíz, lo que indica una merma de 565.277 toneladas, que es muy inferior al comparar con el volumen que se había exportado en el mismo periodo comparado del año pasado, que fue de 679.920 toneladas.

En cuanto a los ingreso de divisas, el reporte de Capeco detalla que durante enero y febrero fueron generados US$ 29.665.750, lo que implica una variación negativa de US$ -96.605.961, que representa una caída de 76,5 %, respecto al mismo periodo del 2021, cuando los envíos de maíz habían generado US$ 126.271.711.

Sobre el tema, la asesora de comercio exterior de Capeco, Sonia Tomassone explicó que la exportación de maíz de enero y febrero todavía corresponde al maíz zafra 2021 (mayo 2021 a abril 2022).

Por eso, dijo que el volumen total que se ha exportado el maíz zafra 2021 fue de 1,2 millones de toneladas, lo que constituye 50% menos de lo registrado en la zafra anterior, 2020.

Reducción de envíos por menor cosecha y otros factores

Tomassone puntualizó que la menor exportación del cereal fue resultado de los 1,5 millones de toneladas menos que se cosecharon en el 2021, debido a las condiciones climáticas adversas, las demoras en la época de plantío y otras situaciones que afectaron considerablemente la producción, lo cual también va repercutiendo en toda la cadena (avícola, porcina, ganadería en general, etanol y otras industrias).

En la actualidad, la demanda del grano a nivel local se encuentra entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas, que se industrializan en el país, por lo que la merma en la producción afecta fuertemente a otros sectores de la producción y a la canasta familiar. La asesora de la Capeco resaltó que esta situación se ha complicado aún más por los cierres de rutas y la demora en la salida de camiones al Brasil, debido a las huelgas de los funcionarios de la Receita Federal y del MAPA.