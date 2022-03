Cada año se les está duplicando el subsidio a empresas de transporte

El año pasado, el Viceministerio de Transporte, cuyo titular es el ingeniero Víctor Sánchez, desembolsó G. 104.447 millones en concepto de subsidio a los transportistas, que representan un considerable aumento respecto a los G. 59.821 millones que el Estado pagó a los empresarios del sector en el año 2020, de acuerdo con los datos preliminares de la institución.

Lea más: Viceministro justifica subsidio a transportistas y dice que es “de los más bajos de la región”

Se trata de la cifra más alta que abonó la institución en esta subvención, la cual comenzó a implementarse durante el Gobierno de Fernando Lugo, en 2011. Para tener una idea, el monto “récord” se pagó en el 2012 (Gobierno de Federico Franco y Lugo), cuando se desembolsaron G. 101.836 millones, según los registros.

Este incremento de la “ayuda” a los empresarios del transporte público coincide con la implementación de la tarifa técnica del pasaje desde marzo del año pasado, que actualmente se calcula y se paga de forma retroactiva a las diferentes líneas de colectivos (ver monto del pasaje y el subsidio en la infografía).

Antes de este cálculo, el subsidio del pasaje en bus convencional era de G. 55 por boleto, mientras que en los buses con aire era de G. 575. Sin embargo, en enero de este año la tarifa técnica del pasaje ya llegó a G. 5.314 en los buses con aire y G. 3.896 en los convencionales. Con este precio del boleto, el Estado estará subsidiando G. 1.914 y G. 1.596 por pasajero, respectivamente, que le costaría unos G. 1.755 millones al Estado por día, dependiendo de la cantidad de viajes.

Asimismo, se estima que este año aumentará aún más esta subvención estatal a las empresas del transporte, atendiendo a que el precio de los carburantes sigue subiendo y este sobrecosto es absorbido por el Estado, para que el pasaje se mantenga en G. 2.300 (bus convencional) y G. 3.400 en el diferencial.

Para el primer semestre se prevé un presupuesto de G. 110.000 millones, lo que significa que este año también se duplicaría la subvención a los transportistas. “Hacienda nos dio para este primer semestre G. 110.000 millones, teniendo una previsión de cómo se están manejando los números en el último trimestre”, dijo ayer Sánchez a radio Monumental. Con esto, al cierre de este periodo, se podrían gastar G. 220.000 millones en la subvención del pasaje.

No tienen a mano ni la cantidad de pasajeros

El viceministro señaló que no tiene a mano la cantidad de usuarios que se benefician con la subvención del pasaje, ni tampoco los datos de los montos desembolsados, pese a que el departamento a su cargo tiene un Centro de Control y Monitoreo del Billetaje, donde en teoría, se debía generar información en tiempo real. Este centro de “control” costó US$ 4 millones al Estado paraguayo.

Sin embargo, los datos no se tienen en tiempo real y el propio Sánchez dijo que no los tenía, cuando se le consultó sobre los pagos de subsidios hasta la fecha, cantidad de validaciones, cantidad de pasajeros beneficiados y los montos pagados. En la página del MOPC solo está publicada una planilla con los pagos hasta julio del año pasado, que ya no se actualizó. Desde el departamento de prensa de la institución remitieron cifras preliminares hasta febrero de este año y prometieron remitir los datos solicitados el día de hoy.

Lea más: Gasolineros ya hablan de despidos masivos por inequidad en ventas

Según los datos del sector, actualmente se realizan aproximadamente 500.000 validaciones (pasajes pagados) por día con el billetaje, de lunes a viernes, pero no se cuentan con registros oficiales al respecto. El viceministro Sánchez señaló que no todas las validaciones o viajes cobran subsidio, porque, según alegó, la subvención no se paga a las empresas irregulares que también “validan”.

Se usó plata de los bonos

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, autorizó el año pasado una ampliación presupuestaria de G. 100.278 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que se destinó al pago del subsidio a las diferentes empresas del transporte público de pasajeros, con financiamiento de los bonos soberanos. Con esta ampliación, el saldo presupuestario para la subvención quedó en G. 134.021 millones en 2021 (casi US$ 20 millones). Este año, no se sabe qué recursos se usarán para el subsidio.