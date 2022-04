Sigue impune el asesinato de Rodrigo y los cartistas desafían el luto en La Colmena

En un solemne pero emotivo acto, ayer fueron retirados los restos hemáticos que estaban resguardados en el lugar donde fue asesinado Rodrigo Quintana, la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y fueron depositados en el histórico panteón liberal “18 de Octubre” del cementerio La Recoleta de Asunción.

Lea más: 31M: Sobrevivientes piden castigo a quienes dieron la orden de atacar

La recordación de los cinco años del sangriento intento de enmienda de la Carta Magna del país para habilitar la reelección presidencial, en un atropello encabezado por los expresidentes Horacio Cartes (ANR) y Fernando Lugo (FG) y el senador Blas Llano (PLRA), estuvo marcada por el reclamo de castigo para quienes dieron la “orden superior” a la Policía para atracar la sede liberal en la madrugada del 1 de abril de 2017.

“En este momento me llena de dolor y a la vez de orgullo, traer la sangre de Rodrigo Quintana al lugar sagrado del Panteón 18 de Octubre”, dijo don Fidelino, quien también reconoció que el mayor dolor en estos cinco años es no tener justicia. “Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a mi gran Partido Liberal Radical Auténtico y en la persona de nuestro presidente Efraín Alegre, que nos ha acompañado en estos cinco años en nuestro dolor como familia y en la lucha por la justicia, de, sobre todo, saber quién dio la orden”, dijo.

Lea más: 31-M: Miembros del Gobierno de Abdo alaban postura contraria de presidente a la enmienda constitucional

Don Fidelino valoró que la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), cuya filial en La Colmena presidía su hijo Rodrigo hasta el día en que fue asesinado, lleve como bandera la lucha de ese descendiente suyo.

Lea más: El cruce de llamadas, vital pero ignorado

También apoyó a los dirigente liberales Stiben Patrón, Nelly Cortesi y Roberto Rojas, quienes defendieron la democracia y por ello fueron condenados a prisión por supuesta “perturbación a la paz pública”.

Lea más: Apelarán ante la Corte condenan contra jóvenes que defendieron la Constitución

“No podemos permitir que estos jóvenes terminen en la cárcel por haber defendido la Constitución, porque vamos a dar pie a que cualquiera que se oponga al sistema va a terminar en la cárcel”, manifestó el progenitor de Rodrigo Quintana.

Del acto participaron además la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, el presidenciable Martín Burt, el exsenador Luis Alberto Wagner, entre otros.

Provocador acto

Justamente hoy, en la ciudad de La Colmena, donde vivía Rodrigo junto a sus padres, los candidatos de Honor Colorado a la Presidencia y Vicepresidencia, Santiago Peña y Pedro Alliana, realizarán un acto proselitista a las 15:00, en el mercado municipal local. Es casi un acto de provocación, ya que el cartismo fue protagonista central del derramamiento de sangre.

Lea más: Lo que parece una provocación al PLRA

Salomón lamenta falta de justicia

“Esa es la preocupación que todos tienen. La justicia es rápida en un sentido y es amistosa con otros”. Así lo señaló ayer el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón (ANR, oficialista), al evaluar negativamente el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial en el caso 31M del 2017, ocurrido hace cinco años.

Salomón cuestionó que un joven que haya defendido la democracia, como el liberal Stiben Patrón, fuera rápidamente condenado mientras que la Fiscalía nunca investigó quién dio la orden para atacar la sede del PLRA y asesinar a Rodrigo Quintana.

Reveló que ningún liberal pidió homenajear al joven Quintana, pero reivindicó que él y otros colegas defendieron la democracia así como que cada legislador pro enmienda deberá rendir cuenta de sus acciones.

“Simboliza la lucha”, dice Mario Abdo

El presidente de la República, Mario Abdo, publicó ayer en sus redes sociales un mensaje que hace alusión al luctuoso 31-M, que cumple cinco años.

“El 31 de marzo es una fecha que simboliza la lucha por nuestra democracia. Es deber de todos respetar y defender nuestra Constitución Nacional”, posteó Abdo Benítez en su cuenta de Twitter.

En el ataque de la Policía Nacional a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico perdió la vida el joven dirigente Rodrigo Quintana y varios otros resultaron heridos.

Posteriormente, en un acto oficial en la ciudad de Coronel Oviedo, Abdo Benítez recordó la memoria de Rodrigo Quintana y la del exsenador y diputado liberal Roberto Acevedo, quien era titular del Senado cuando ocurrieron los hechos.

FG reivindica enmienda, no el atraco

Al recordar la participación del Frente Guasu (FG) en la enmienda mau, el senador Jorge Querey expresó ayer que había “argumentos jurídicos” que justificaban violar la Constitución para habilitar la reelección en 2017. Sin embargo, dijo que “otra cosa” fue el terrorismo de Estado que luego ocurrió.

“Hay dos cosas que hay que decir. En primer lugar, es el debate que pueda darse sobre una interpretación política o jurídica de la Constitución y las leyes; lo segundo es el terrorismo de Estado que se desarrolla a partir de una situación determinada. Desde nuestro punto de vista, esto fue terrorismo de Estado”, dijo.

“Otra cosa es el terrorismo de Estado, que es lo que ocurrió. Deberían hoy estar en la cárcel los culpables”, afirmó.

Ante silencio, Masi exhortó a no olvidarse

Ante el silencio de los liberales sobre los cinco años del 31M, la senadora Desirée Masi (PDP) pidió a sus colegas no olvidar lo que pasó y aprender que “el fin no justifica los medios”. También lamentó que cuando hubo un ataque a un anexo de la ANR ello le costó el cargo a un comandante de la Policía y que cuando atacaron al PLRA, hecho que no ocurrió ni en la dictadura stronista, todo sigue en total impunidad.

Masi fue la única legisladora que habló del tema en la sesión ordinaria de ayer. Reveló que los liberales le dijeron que no tocarían el tema para no entrar “en peleas”.

“No olvidemos lo que pasó, aprendamos que el fin no justifica los medios nunca jamás, y no olvidemos a aquellas personas que han muerto defendiendo la Constitución”, dijo.

“Honrar a los caídos”, pide Velázquez

“En este 31-M recordamos la importancia de respetar la Constitución y defender a la República, así como honrar a todos los caídos por defender nuestra democracia. Por ellos, por nuestros hijos, nunca más”, expresó ayer el vicepresidente de la República y precandidato presidencial por Fuerza Republicana, Hugo Velázquez, en su cuenta de Twitter.

El segundo del Poder Ejecutivo tuvo un papel preponderante en los sucesos del 31 de marzo de 2017. Velázquez, entonces cartista y presidente de la Cámara de Diputados, demoró en convocar a sesión extraordinaria del cuerpo legislativo para el tratamiento de la ilegal enmienda, que habilitaría la reelección presidencial, que ya tenía media sanción del Senado dada en una recordada sesión mau. Días después, la Cámara Baja mandó al archivo.

Senadores cartistas en silencio

Los senadores del cartismo no hicieron comentarios ayer respecto a los cinco años del 31M de 2017, durante la sesión de la Cámara Alta. Se llamaron a silencio al igual que los parlamentarios colorados oficialistas; los liberales y los del Frente Guasu. Solo el PDP se pronunció al respecto.

Entre los senadores colorado que votaron por la enmienda que siguen en actividad están: Juan Darío Monges (cartista); Derlis Osorio (oficialista) y Lilian Samaniego (oficialista).

El 31 de marzo de 2017, los parlamentarios serviles a Horacio Cartes se aliaron con los senadores luguistas, los llanistas y los oviedistas para violar la Constitución Nacional con el fin de aprobar una enmienda “mau” que habilite la reelección, lo que desencadenó protestas ciudadanas.