Audios confirman que Marcos Capital pidió al PCC que se intimara a Ropero

Uno de los audios más importantes que se filtraron corresponde al propio Marcos Ignacio Rojas Mora (29), alias Marcos Capital, quien en la grabación se dirige a un jefe paraguayo del grupo criminal PCC que aparentemente estaba en ese momento en Pedro Juan Caballero.

Lea más: Vita Aranda murió por 18 kilos de cocaína disputados entre narcos

Marcos Capital explica en la nota de voz y en idioma guaraní el problema por dinero que tenía en ese entonces con otro integrante de dicha facción, el ahora recluido en la Agrupación Especializada Alcides Dejesús Villasboa Peralta (42), alias Ropero, quien a su vez sería el autor moral del sicariato que ocurrió el 30 de enero pasado en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, según la imputación de la Fiscalía.

“Yo le di a ‘Ropero’ 18 de ese más caro, a 3.600. Él me pidió un plazo de 20 días. Yo le entregué el 26 de noviembre. Cuando se cumplió nuestro plazo, me pidió otra semana de tiempo y le volví a dar. Después le mensajeé y me mintió. Me dijo para tal día, pero nada. No me dio el efectivo”, fue la queja que planteó por WhatsApp Marcos Capital ante un jefe del PCC en la frontera.

Marcos Capital se refería supuestamente a los 18 kilos de cocaína que aparentemente le entregó a “Ropero” el 26 de noviembre de 2021, a un precio de 3.600 dólares el kilo.

Lea más: Político luguista sería dueño de cocaína que provocó atentado en San Bernardino

“Conducir a plazo”

En otra parte de la conversación, Marcos Capital justifica al jefe del PCC que recurrió a ellos para tratar de cobrar su dinero porque ya se estaban burlando de él.

Además, Marcos Capital pide en ese audio someter a “Ropero” a un proceso disciplinario interno del PCC denominado “conducir a plazo”.

Según el “estatuto” de la facción criminal PCC, es una especie de ultimátum para un miembro de la organización que esté en falta con otro y que, a la vez, constituye la última instancia de negociación antes de ser castigado con la expulsión o con la muerte.

“Por eso es que recurrí a ustedes. Cuando eso hablé con Titán. Después entramos en línea Titán, Ropero y yo e hicimos un comprometimiento de palabra. Ellos se comprometieron que en un plazo de 20 días me iban a dar por lo menos la mitad, hasta cubrir toda la cuenta. Pero después ya se burlaron de mí. Por eso yo ya quiero conducir directo a plazo. Si se puede. Porque ya me perjudicaron mucho. Yo debí también por esa mercadería ajena. Y a mí también ya vinieron a apretarme por eso. Y ese tipo no me responde. Le mensajeo y me dice que va a ver, pero hasta ahora no me dio nada”, dijo el ahora fallecido Marcos Capital.

Lea más: Marcos Rojas fue amenazado cuatro días antes del ataque

Básicamente, lo que Marcos Capital pidió en este último audio es que su deudor “Ropero” fuera convocado por la cúpula del PCC y obligado a pagar por los 18 kilos de cocaína, bajo el riesgo de perder la vida si no cumplía.

Efectivamente, después de eso “Ropero” fue contactado por el considerado jefe del “cuadro de disciplina” del PCC en Pedro Juan Caballero, Elio Balvino Ovelar Espinoza (48), alias Titán, quien también se encuentra preso ahora en la Agrupación Especializada.

De hecho, en el audio Marcos Capital cuenta al otro jefe del PCC que llegó a “entrar en línea” con Ropero y Titán para solucionar el conflicto, pero sin éxito.

En la jerga del PCC, “entrar en línea” es iniciar un canal de diálogo.

Según la hipótesis de la unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, el hecho de que Marcos Capital haya recurrido al PCC para intentar cobrarle a “Ropero” enfureció a este último y lo motivó a organizar el ataque en el festival de San Bernardino. Solo que el sicario que ejecutó la orden, hasta ahora no identificado, no solo mató a Marcos Capital, sino también a la influencer Cristina Isabel Aranda Torres (29), más conocida como Vita Aranda.