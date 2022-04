Ingresos por exportaciones cayeron 3,4% en el primer trimestre

Las exportaciones totales al mes de marzo del 2022, alcanzaron un valor de US$ 2.987,7 millones, 3,4% menor a los US$ 3.092,5 millones que se había alcanzado a marzo del año anterior, según se desprende del reporte de comercio exterior publicado hoy por el Banco Central del Paraguay (BCP) en conferencia de prensa. El menor ingreso por exportaciones se atribuye principalmente al efecto sequía que repercutió negativamente en los principales cultivos del país como la soja y el maíz, además influyó en la menor generación de energía eléctrica.

Del total de los envíos, las exportaciones registradas fueron las más afectadas, las mismas representaron el 71,6% del total, alcanzando US$ 2.139,6 millones, inferior en 6,5% al valor acumulado a marzo del 2021.

Según detallaron los técnicos del BCP en la conferencia de prensa, la reducción en las exportaciones registradas está dada principalmente por los menores envíos de granos de soja, maíz y energía eléctrica. El reporte revela que en el primer trimestre del año, el envío de soja fue por valor de US$ 427 millones, 30% menos que el año pasado en el mismo periodo cuando los ingresos alcanzaron US$ 615 millones. Por otra parte, la exportación de maíz generó ingresos por US$ 50 millones, y presentó una caída del 64% comparado a igual periodo del 2021.

Envíos de carne se diversifica

En cuanto a los envíos de carne presentó un incremento del 12,7%, y los ingresos por este rubro alcanzaron US$ 400 millones. Hasta el primer trimestre aún no se observa un deterioro en las exportaciones de este rubro por efecto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, siendo este último uno de los principales compradores de nuestra carne vacuna. En el reporte de comercio exterior se puede observar que hay repunte de la demanda de otros países, lo que ayudó a compensar la caída de envíos a Rusia.

Según los datos, los envíos a Rusia sufrieron una caída del 17% al primer trimestre que se ubicó en tercera posición de mayores demandantes de la carne vacuna paraguaya; en cambio se ha observado el incremento de envíos a Taiwan en 130%, país que se posicionó como segundo mayor comprador, Italia también aumentó en 200% su volumen de compra de nuestro país.

Maquila y reexportaciones repuntan

En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila, el reporte oficial del BCP menciona que alcanzaron los US$ 226,8 millones, superior en 14,2% a lo registrado en el primer trimestre del año 2021.

En cuanto a las reexportaciones siguen recuperándose y al primer trimestre del año reporta un repunte del 21% del total, alcanzando un valor de US$ 734,2 millones. Las reexportaciones representan el 25% del total de envíos.

Importaciones aumentan 27%

Por otra parte, el reporte de comercio exterior al mes de marzo del año 2022 revela un incremento del 27% en las importaciones totales que alcanzaron US$ 3.438,4 millones. Las importaciones se componen principalmente en las registradas que representaron el 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 3.298,0 millones, mientras que las otras importaciones representaron el 4,1% restante, por un valor de US$ 140,3 millones.

Finalmente, la balanza comercial al primer trimestre del 2022 registró un déficit de US$ 450,7 millones.