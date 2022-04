Conacyt: candidatos a consejeros no cumplen los requisitos, según Huttemann

La Presidencia de la República no realizó aún el nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) porque los candidatos propuestos no cumplen con los requisitos del artículo 10 de la Ley 1028/97, manifestó Hernán Huttemann, secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Específicamente preocupa que no alcanzaron el “título universitario máximo”, o sea, no tienen doctorados.