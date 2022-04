Gobierno intenta reunirse con camioneros para levantar el paro

Uno de los líderes de los camioneros, Nery Pereira, indicó a ABC Color que desde el Gobierno fueron convocados para discutir las exigencias de los trabajadores del volante. Sin embargo, adelantó que ellos no acudirán al llamado de las autoridades si no es con presencia de los medios para “dar trasparencia” al encuentro.

Explicó que esto es para que no les “claven” otro proceso judicial por supuesta extorsión al Poder Ejecutivo. Por ese caso están imputados los líderes camioneros Ángel Zaracho, Juan Friedelin, Roberto Almirón, Vicente Medina y Julio César Solaeche, quienes supuestamente pidieron US$ 300.000 para no realizar bloqueo de rutas por lo que resta de este Gobierno. Los mismos fueron procesados tras recibir una primera partida de US$ 50.000.

De acuerdo con Pereira, si se logra concretar dicha reunión y es satisfactoria la decisión del Gobierno ante sus reclamos se podría levantar la movilización.

Contra ley Zavala-Riera

Uno de esos otros reclamos se relaciona a un proyecto de ley que fue anunciado por el senador colorado cartista Enrique Riera, que plantea modificar el Código Penal para castigar con hasta cinco años de cárcel los cierres de ruta en manifestaciones.

En ese sentido, Nery Pereira dijo que mañana un grupo de representantes de los transportistas irá al Congreso Nacional a entregar una nota de repudio contra la “ley Riera” a la Cámara de Senadores.

Pereira advirtió que si el senador Riera presenta su “pedido de criminalización”, los camioneros “vamos a convocar a una llegada a Asunción con todos los transportistas”.

Adicionalmente, un representante de la Articulación Campesina, Indígena y Popular dijo que hoy que varios grupos organizados de campesinos e indígenas podrían reunirse el lunes para analizar la posibilidad de sumarse a la protesta nacional de los camioneros, citando como principal motivación también su rechazo al proyecto de ley del senador Riera.