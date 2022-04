Colgados de la “estribera”: los pasajeros, tratados como carga

La ciudadanía madruga para recibir un sistema de transporte público pésimo. Esta mañana muy temprano, en un recorrido realizado por un equipo periodístico de ABC Color en la zona de Cuatro Mojones se constató que el caos vehicular y la cantidad de personas que aguardaban en las paradas de ómnibus confirman que las reguladas denunciadas hace semanas por los pasajeros del transporte público continúan.

Colectivos repletos, pasajeros colgados y paradas llenas: este es el panorama diario en las principales avenidas del país. Con el aumento del precio del combustible, la cantidad de usuarios del transporte público es aun mayor. Los ciudadanos lamentan las largas esperas y las pésimas condiciones en que deben viajar, según reportó el periodista Luis López.

“Hace media hora que estoy esperando colectivo. Todos los días es lo mismo, es una locura. Otro tema es el de los tapabocas, que aunque se siga recomendando utilizar, la gente ya dejó de usar dentro del bus”, señaló Rocío, una usuaria del transporte público.

“Acá suelo esperar hasta 40 minutos. Subió el precio del combustible y ojalá no suba el precio del pasaje”, añadió.

“Estoy esperando hace 20 minutos la Línea 47 que me lleva a IPS, pero vienen llenos los buses y no me paran. Tenemos cita en IPS y si llegamos tarde perdemos nuestro turno”, lamentó doña Evita, otra usuaria.

Hace semanas que la ciudadanía reporta reguladas, por lo que debe esperar más de 30 minutos para tomar un colectivo, que encima llega repleto. Indignadas, cansadas y sin opciones, las personas deben subir a esos buses y viajar apretadas, colgadas y hasta arriesgando sus vidas con tal de llegar a destino.

Tanto los empresarios como el Ejecutivo hacen caso omiso al reclamo de los pasajeros, mientras sube el precio del combustible y los camioneros amenazan con cerrar las principales vías del país.