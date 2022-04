Comandante de la Policía niega haber llamado a camionero detenido por extorsión al Gobierno

El camionero Ángel Zaracho fue detenido junto con otros líderes transportistas por una supuesta extorsión al Gobierno. Según el ministro del Interior, Federico González -quien realizó la denuncia-, los acusados solicitaron US$ 1 millón a cambio de no volver a cerrar rutas o siquiera movilizarse durante lo que queda de la gestión del presidente Mario Abdo Benítez.

González había indicado que la primera vez que los camioneros solicitaron el monto de extorsión fue en una reunión llevada a cabo en el Ministerio del Interior, el lunes 11 de abril. Los transportistas fueron detenidos posteriormente, tras un procedimiento de entrega vigilada de US$ 50 mil que fue liderado por el Ministerio Público, el miércoles pasado.

De acuerdo a fuentes investigativas, el comandante de la Policía, Crio. Gilberto Fleitas, llamó unas 18 veces a Zaracho el día que este fue detenido junto con los otros camioneros.

Lea más: Camioneros guardarán prisión preventiva durante 10 días

Comandante niega conversación

Fleitas habló esta mañana en ABC Cardinal. Si bien afirmó que mantiene conversaciones constantes con los transportistas debido a los cierre de rutas que se aplican por la suba de los combustibles, negó -en principio- tajantemente haber llamado al líder camionero el día que este fue detenido. “¿18 veces? Jamás. No sabía ni siquiera que iba a ser detenido él. Al momento de la detención, sí me llamaron desde la Fiscalía para enviar un equipo de trabajo y se les detuvo”, declaró.

Tras la insistencia de la consulta, no obstante, manifestó una versión cuando menos contradictoria al indicar que “no me acuerdo que haya hablado con él el martes y el miércoles (día de detención). Sí me acuerdo del lunes”, declaró.

Lea más: Abogada anuncia “sorpresas”: camioneros detenidos divulgarían audios

Asimismo, reveló que brindó ese lunes 11 de abril una patrullera a los camioneros detenidos para que estos se dirijan a la sede del Ministerio del Interior, donde iban a mantener una reunión con autoridades del Gobierno. Los transportistas supuestamente en esta fecha realizaron el primer pedido de dinero a González, según la denuncia del mismo.

Además de Zaracho, fueron detenidos los camioneros Roberto Almirón (Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay), Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina. Estos guardan actualmente prisión preventiva en la Agrupación Especializada.