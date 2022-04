Abogada anuncia “sorpresas”: camioneros detenidos divulgarían audios

Los camioneros se presentaron hoy en el Palacio de Justicia, en el despacho del juez Humberto Otazú, para la imposición de medidas. Myriam Fernández, defensa de Juan Friedelin, reiteró en varias ocasiones que los camioneros se declaran inocentes y que su defendido ni siquiera llegó a ver los US$ 50.000 entregados por el Gobierno. Incluso, habló de una “trampa”, pero no quiso profundizar sobre el tema.

“Tenemos que considerar que esta investigación se está iniciando. En materia penal, cuando la investigación es incipiente, los elementos de prueba son valorados recién en etapas subsiguientes”, manifestó Fernández.

“Mi defendido tiene ese beneficio, la ley le otorga esa posibilidad de acogerse a una medida menos gravosa a la prisión preventiva. Uno, porque se trata de delito, y hay que considerar que cuando se trata de delito no tiene expectativa de pena muy elevada, como en este caso; el tipo penal por el cual está imputado es extorsión. En ese caso, tiene una pena de hasta cinco años”, argumentó.

Fernández insistió en que los camioneros son inocentes, que sí se reunieron con autoridades del Gobierno, pero que solo se trató de reuniones en el marco de las manifestaciones que se estaban realizando.

“Ni siquiera vio el dinero”

“Hablé con mi defendido y él niega los hechos que se los atribuye; no solicitó ni ha visto ese dinero. También hay que investigar de quién es ese dinero, porque US$ 50.000 no es que uno tiene en su bolsillito”, sostuvo.

“Ellos (los camioneros) manifiestan que fueron objeto de una trampa y tenemos elementos que podemos arrimar más adelante. Me gustaría que la prensa acompañe esto porque tal vez se encuentren sorpresas más adelante. Tenemos muchísimos elementos que también vamos a presentar”, afirmó.

En cuanto a las supuestas “sorpresas” que se podrían dar más adelante, la abogada dijo que se trata de grabaciones. No quiso dar detalles sobre el contenido de las mismas ni a quiénes se les escucha, pero dijo que servirán para esclarecer los hechos. “No escuché los audios pero conozco su contenido. Más adelante se va a identificar las voces de los audios”, afirmó

Los camioneros Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, y los también dirigentes gremiales Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina fueran detenidos ayer en Asunción a raíz de que el primero recibió supuestamente US$ 50.000 en efectivo por parte del ministro del Interior, Federico González.