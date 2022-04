Universidad Taiwán: plan regulador de Asunción no permite construir la sede en el Paque Guasu

La ordenanza 163/18, del Plan Regulador de Asunción, no permite que la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay construya su sede dentro del Parque Guasú Metropolitano, debido a que no es un área de urbanización. El rector de la institución, Carlino Velázquez, dijo que hablaron con todos los concejales para modificar la norma, lo que no ocurrió hasta ahora. Organizaciones sociales se oponen a la edificación en el sitio, pulmón verde de la capital del país.