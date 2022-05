Cañicultores exigen inicio de zafra en Petropar

Con poco más de 200 camiones cargados con caña de azúcar, los pequeños productores se manifestaron frente a la fábrica de alcohol de Petropar en Mauricio José Troche con el fin de exigir al presidente del ente, Denis Lichi, el inicio de la zafra cañera 2022 y la fijación del precio por tonelada de la caña dulce.

Los cañicultores se mostraron sumamente preocupados debido a que las máquinas de la fábrica continúan desmontadas en etapa de mantenimiento y no se avizora una pronta terminación. Mientras tanto, la caña dulce ya pierde peso y calidad por estar estacionada.

El presidente del gremio, Édgar Ortiz, indicó que el compromiso de la empresa estatal era iniciar la zafra cañera los primeros días de mayo, pero hasta la fecha no se ha oficializado el día y la fábrica aún se encuentra con trabajos de mantenimiento.

“Desde el año pasado empezamos a gestionar con Petropar el inicio de la zafra para la primera quincena de mayo, hasta hace treinta días atrás que nos empezaron a decir que la fabrica no está lista y no va a haber nada aún. Tampoco el presidente Lichi respondió nuestro pedido para fijar el precio por tonelada. No hace caso al pueblo productor y muchas familias se mantienen de esto”, reclamó.

Agregó: “Hay mucha gente necesitada en la campaña y no hay plata ni para el aceite. Son 40.000 familias que dependen de la producción; nuestra caña ya está lista, al menos un 40 a 50% de nuestra producción ya está para ser entregado”.

Ortiz manifestó que hay plantación en unas 12 mil hectáreas censadas dentro de los 35 kilómetros a la redonda que dependen de Petropar, con más de 1.800 productores registrados.

Piden G. 282.500 por tonelada

Para la cosecha de este año, los cañicultores piden un total de G. 282.500 por el precio de cada tonelada de materia prima entregada, es decir G. 62.500 más que año pasado, que estaba cotizada en G. 220.000, que es lo que cuesta la producción, según indicó Ortiz.

“Nosotros elaboramos nuestro costo de producción por una hectárea y alcanzó G. 282.500, que incluye preparación de suelo, siembra, cuidados y demás sin incluir créditos que los cañicultores necesariamente solicitan para iniciar la producción; es más, con eso solo empatamos los gastos, no incluimos ganancia”, explicó el presidente de los cañicultores.

Por otro lado, anunciaron que en caso de no tener respuestas favorables por parte del presidente de Petropar, Denis Luchi, o por parte del Gobierno nacional, van a ir a una manifestación con cierre de rutas.

Intentamos conversar con el gerente de Planta, Ing. Sixto Paredes, pero desde la secretaría nos indicaron que se encontraba en una “importante reunión”, por lo que no pudo atendernos.

