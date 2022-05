Mipymes sin créditos: BNF “pasa la pelota” a Hacienda

Teniendo en cuenta que miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) quebraron durante la pandemia y muchas otras debieron redoblar esfuerzos para seguir operando y sostener empleos, el Gobierno dispuso un fideicomiso de US$ 20 millones para créditos accesibles al sector, como parte de los planes enmarcados en la ley de consolidación económica y contención social. Los préstamos blandos (2 y 3% de interés a 7 años de plazo con 3 años de gracia) debía entregar el Banco Nacional de Fomento (BNF) y están dirigidos específicamente a los negocios de rubros de gastronomía, eventos, turismo y entretenimiento.

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), lamentó la falta de criterios acordes con la realidad de las mipymes, sector que se caracteriza por la alta informalidad, y cuestionó que las propias autoridades impidan que los interesados accedan a los créditos que tanto se necesitan y que en su momento se anunciaron con bombos y platillos. Denunció que las solicitudes no son respondidas con agilidad y la evaluación es igual a otras líneas de préstamos, mientras que el espíritu del plan era que sean créditos flexibles para dinamizar la economía.

Al respecto, el gerente general del BNF, Gerardo Ruiz Díaz, aseguró ayer al programa Factor Clave de ABC TV que si bien la entidad es estatal y de fomento, se rige por las mismas reglas de evaluación de riesgos que las demás entidades del mercado, por lo que los criterios de evaluación para otorgar créditos se tienen en cuenta al momento de otorgar los préstamos.

Recalcó que es el Ministerio de Hacienda, dirigida por el ministro Óscar Llamosas, el responsable de fijar los requisitos para asumir los riesgos de los créditos. “Somos administradores fiduciarios, que se inició en 2022. Somos cumplidores del mandato de Hacienda en cuanto a los requisitos que deben cumplir los aspirantes a esos fondos”, afirmó.

Recordó que las condiciones de los créditos se establecieron en un contexto de urgencia y con el fin de asistir a las mipymes para contener el impacto de la pandemia, y alegó que se da un “constante aprendizaje” en la aplicación de este tipo de herramientas. “Está dirigido al sector de gastronomía, eventos, turismo y entretenimiento, no se había pensado en los proveedores de esos sectores, también afectados. Vamos ajustando”, dijo.

A su vez, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, aclaró esta tarde que en realidad la propia ley establece los parámetros generales para el otorgamiento de los recursos y en base a ellos, se establecieron los requisitos para el acceso a los préstamos blandos.

Para Tavella, es un despropósito que se tengan recursos pero que no se usen. En lo que va del año, se ejecutaron cerca de US$ 500.000 de los US$ 20 millones disponibles, lamentó.