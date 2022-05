Misa por cumpleaños 33 de Edelio Morínigo

La celebración religiosa fue organizada en la casa familiar del agente policial en el distrito de Arroyito, departamento de Concepción, y oficiada por el capellán Milciades Velázquez. Tras la eucaristía se ofrecerá un almuerzo en honor por los 33 años de Edelio Morínigo, quien permanece secuestrado por el EPP desde el 5 de julio de 2014.

“Para nosotros es un día muy especial. Yo, como mamá, no puedo dejar pasar este día de su cumpleaños por más que no sepa nada más de mi hijo. Él espiritualmente está todavía conmigo y mientras Dios me dé vida y fuerzas, voy a seguir luchando para saber algo de él. Hoy organizamos esta misa y el festejo para que, si mi hijo sigue con vida, vea que nosotros no nos olvidamos de él. Es un miembro de nuestra familia y que sepa que le seguimos recordando y festejando su cumpleaños en medio de mucho dolor en este séptimo cumpleaños sin Edelio”, dijo con la voz quebrada doña Obdulia Florenciano.

Agregó que lamenta que no se sepa nada de su paradero, pero que agradece el acompañamiento de sus camaradas y de las demás familias de los secuestrados, en especial de los Urbieta y los Denis, con quienes comparte el dolor de un miembro desaparecido.

Tras la misa, se compartió un almuerzo entre los presentes, donde clamaron por acciones más firmes por parte del Gobierno contra los grupo criminales que operan con total impunidad en el norte del país.