Intendente de Mbuyapey deja el Cartismo por amenaza de desviculación de cocineras

MBUYAPEY. El intendente de este distrito, a través de un comunicado, informó a sus correligionarios que deja de acompañar al Movimiento Honor Colorado, porque no está de acuerdo con dirigentes que presionan a las cocineras amenazándolas en sacarles de su puesto de trabajo si no asisten a reuniones partidarias. Las diferencias se dieron específicamente con el gobernador Juan Carlos Baruja, candidato a senador por HC. Otras sietes cocineras de Ybycuí también denunciaron que fueron desvinculadas por no trabajar por el cartismo.