Víctima de covid 19 recuerda momento crítico, ahora enfrenta batalla por honrar deudas

Se trata del suboficial primero, Agustín Argüello Caballero (29), de San Pedro de Ycuamandyyú, a un año de vivir difíciles momentos por covid -19, recuerda la batalla que le toco vivir y sortear con su familia, resalta que el refugio en la fe es fundamental para la vida y ahora trabaja para saldar las deudas que dejó la internación a consecuencia del virus, además recomienda aplicarse la vacuna.

El agente policial, Agustín Argüello, recuerda que su mama de 57 años, estuvo internada en el IPS de San Pedro, se turnaron para cuidarla, ella también necesitaba terapia, pero no había cama disponible en el país, se refugiaron la fe y dos meses salió del hospital, recuerda que toda la familia fue infectada por el virus.

La peor batalla, le tocó a Agustín, estuvo internado en San Pedro, luego se complicó la situación, cuenta con seguro como uniformado, pero en el país las camas de terapia estaban ocupadas en el 100%, con apoyo de la gobernación donde presta servicios, encontraron la posibilidad de ingresar el 10 de mayo en un sanatorio privado de la capital del país, salvó su vida, pero quedó hundido en deuda.

Recuerda Argüello, que había vendido su vehículo por G. 30 millones, tenía un préstamo de G 60 millones, con lo que proyectaba comprar una camioneta para trabajar, y todo eso empleó en gastos de salud. Para ingresar en el sanatorio entregó como garantía G. 30 millones, el costo por día de terapia era de G 15 millones, más estudios médicos y medicamentos, no sabe cuánto puso el Ministerio de Salud, pero en total, junto a su familia desembolsaron G 150 millones en 11 días de internación, de los cuales 8 días estuvo en terapia.

El uniformado es caracterizado en su barrio por ser activo y solidario, hacia limpieza de casa a gente adulta y sin posibilidad de pago, algunas personas le cargaba combustible y hacia corpida con la desmalezadora, acostumbra a limpiar el barrio y ahora le toca seguir trabajando, con más intensidad en la limpieza para generar ingreso y salvar deudas.

Comenta, “antes hacía para ayudar la limpieza, ahora tengo mucha deuda, tengo mucho trabajo por suerte, en mis días libre trabajo para juntar algo de dinero, igual si me queda tiempo sigo haciendo gratis a los que no tiene para pagar”, dice y agradece por salvar su vida, “lo importante y gracias a Dios es que tenemos vida, con ayuda de Dios podre trabajar y pagar las cuentas para salir adelante, no hay que desanimarse”, dijo y recomienda, “les digo a la gente que se vacunen, que nos sigamos cuidando, es muy triste estar en el hospital, todo es muy caro, es mejor cuidarnos y protegernos”, expresó.