Al alto costo de la Costanera suman US$ 100 millones más para viviendas

Al sideral precio de US$ 171 millones que tendrán los 7,6 km de la Costanera Sur (US$ 22,5 millones por km), debe sumarse otra millonaria inversión, US$ 100 millones, que realizará el Estado para la construcción de 1.500 viviendas en el Barrio Tacumbú para las familias afectadas por las obras de esta avenida, componente que ser será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El millonario empréstito ya tiene la aprobación del Congreso y actualmente se trabaja en el proyecto ejecutivo para licitar en breve la construcción de las casas, con servicios básicos incluidos, en un predio de 60 hectáreas que rellenarán (refulado) en el marco de las obras de la Costanera Sur. El crédito en cuestión ya se está utilizando en millonarias consultorías para tareas “preliminares” de comunicación, estudios, diseño, entre otros.

El refulado para la construcción de la Costanera Sur propiamente avanza en varios frentes y para que esto sea posible, varias familias que viven en el Bañado Sur fueron reubicadas en viviendas “temporales”, las que fueron cuales construidas en en un área de 2,7 hectáreas, donde edificaron 187 viviendas, además 14 unidades de tipo comercial y un Salón Multiuso Comunitario.

Esto en el predio de la Primera División de Infantería (ex RI 14), luego de un convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La construcción de las casas “temporales” estuvo a cargo de la empresa Tecnoedil, por G. 14.830 millones. Apenas terminen de edificar las viviendas que financia el BID, las familias se mudarán.

Ocupantes precarios retrasaron el logro de la financiación

La Costanera Sur fue adjudicada en julio de 2019 al Consorcio del Sur, integrado por la firma española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), por US$ 130 millones, pero con los intereses de la financiación terminará costando US$ 171 millones. La obra se financia bajo la Ley N° 5074, más conocida como “llave en mano”, según la cual el grupo adjudicado, además de construir la infraestructura, consiguió su financiación, que el Estado pagará con un largo plazo (diez años).

En este caso, el Consorcio del Sur tardó en conseguir la financiación de la avenida, justamente por la gran cantidad de ocupantes del trazado previsto, razón por la cual debieron edificarles viviendas “temporales” para que sean reubicados en las casas que construirán con el crédito del BID.

Según la oferta del Consorcio del Sur, Bank of America debía financiar la obra, pero esta entidad desistió ante la falta de liberación del tramo de la avenida, que está lleno de ocupantes precarios. Tras la negativa de la entidad se buscó otras fuentes y, finalmente, el banco Itaú actuó como un estructurador del financiamiento, aportando fondos y volviendo a colocarlos en el mercado de inversores, fase a la que se incorporaron la institución alemana KFW y la multinacional norteamericana Med Life, además de entidades locales, según Hacienda.

Ante esta falta de planificación en una zona inundable, incluso estarían requiriendo más recursos para “imprevistos”. Se teme que ese motivo convierta este proyecto en un “barril sin fondo”.

Se evidencia elevado costo del plan

La Costanera Norte de Asunción, de 11 km, incluyendo accesos, viaductos de envergadura en la zona del Botánico e incluso ensanchamiento de la avenida Primer Presidente, terminó costando US$ 62 millones, mientras que la Costanera Sur, de 7,6 kilómetros, que incluye el refulado de 60 hectáreas para viviendas y un parque lineal, tendrá el sideral precio de US$ 171 millones, casi tres veces más que el primero, según los datos oficiales. La obra consta de 17 hitos o tramos, de los cuales ocho son de refulado, cuatro de pavimentación, cuatro de equipamientos y uno de obras “complementarias”.