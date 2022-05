IPS: Importantes medicamentos siguen faltando

La queja por falta de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente presidido por el doctor Vicente Bataglia, es permanente. Esta semana, asegurados volvieron a denunciar esta situación, que se da con drogas necesarias en tratamientos de largo plazo, que por su relevancia no pueden dejar de consumirse ni un día.

“Hace dos meses que no hay Telmisartán. Fui a buscar a la periférica de Mariano Roque Alonso, a la clínica Nanawa y después a Boquerón. Y no tienen. Me dijo la funcionaria de la farmacia que ellos están esperando hace dos meses que llegue el medicamento, pero que no hay”, denunció ayer un asegurado de IPS.

Lea más: Conocidos personajes están detrás de contratos de seguridad del IPS

“Yo tengo que tomar todos los días la dosis de Telmisartán, sino la presión sube o baja. Estabiliza el medicamento me explicó el médico, me dijo que es esencial, que no puedo dejar de tomarlo ni aunque me sienta bien, pero no lo tienen”, añadió.

Otro aportante explicó que el miércoles fue a consultar al sector de Neurología, en el hospital central del IPS, y que allí encontró, pegada a la puerta de acceso al sector, un aviso que indica la lista de medicamentos que están sin existencia.

Entre los medicamentos “sin existencia” hay algunos para controlar la presión arterial, como también antidepresivos y otros utilizados para el tratamiento del trastorno bipolar y la epilepsia, como la Lamotrigina.

Lea más: IPS: despiadado silencio de sus autoridades ante el lamento de los miles de asegurados

Tampoco hay antipsicóticos usados para tratar esquizofrenia, como la Olanzapina, ni otros empleados para enfrentar el mal del Parkinson, como Levodopa, ni Galantamina, para tratar síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

Preguntamos a Comunicación del IPS por qué no hay y cuándo tendrían estos medicamentos. Indicaron que darían una respuesta, pero al cierre de esta edición no lo habían hecho aún.