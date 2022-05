Derecho: de 153 carreras ofertadas, más de la mitad nunca fueron evaluadas por Aneaes

La Aneaes (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) publicó hoy la lista de carreras de Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y de Ingenierías, que no están acreditadas, o cuentan con acreditación postergada o que no se han presentado para ser evaluadas, desde los últimos cinco años de convocatorias realizadas por la agencia.

El documento, que es una respuesta a un pedido de informe del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), señala que en Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica e Ingenierías en distintas áreas, hay 486 carreras en todo el país, que en los últimos cinco años emitieron títulos a profesionales, pero de ese total solamente 98 están acreditadas, mientras 13 no pasaron el proceso, o sea, no están acreditadas, y otras 334 nunca pasaron por una evaluación de la Aneaes.

Atendiendo que se trata de una carrera de la cual surgen fiscales, jueces y defensores públicos, entre otros puestos relevantes dentro de la función pública y la administración de Justicia, la situación de las facultades de Derecho es para prestar atención. Según Aneaes, de 153 carreras ofertadas, más de la mitad nunca fueron evaluadas por Aneaes.

El informe señala que en un lapso de cinco años registraron títulos de profesionales, pero no se sometieron a ningún tipo de evaluación de la Aneaes, un total de 99 carreras de Derecho, del total de 153 existentes, mientras otras 8 no pasaron el proceso y por ello no están acreditadas. Solo 36 carreras de Derecho están acreditadas en todo el país.

En Arquitectura, de 19 carreras existentes, 7 nunca fueron evaluadas y 7 están acreditadas, 1 no está acreditadas, 1 está en proceso de evaluación y 3 están inscriptas en la convocatoria 2022.

En Ingeniería Agronómica hay 44 carreras en total, solo 7 están acreditadas, 2 no pasaron el proceso y 32 nunca fueron evaluadas. En ingenierías varias, como en Ciencias Agrarias, en Producción, Informática y otros, de 270 carreras, solo 48 están acreditadas y 196 nunca fueron evaluadas.

Este es el segundo pedido de informe que realiza el Cones a la Aneaes. El primero fue de las carreras de Ciencias de la Salud. En esa área, de 317 ofertas existentes, solo 90 están acreditadas, mientras 179 no fueron nunca evaluadas.

Las autoridades responsables de las universidades que tienen estas carreras y no las inscribieron para la acreditación en Aneaes, incumplen el artículo 2 de la Ley 2072/2033, de creación de la Agencia.