Traba en el CM: postulantes esperan que las dos ternas se definan el lunes

José Torres Kirmser, Jorge Bogarín Alfonso y César Ruffinelli, del Consejo de la Magistratura, calificaron el viernes con bajos puntajes a los postulantes María Verónica Franco Gennaro (ANR) y Cristhian Rivas Kiese (ANR), con lo que ambos no llegaron a los 70 puntos mínimos requeridos y quedaron fuera de la consideración para integrar una de las dos ternas para ocupar las vacancias dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Del total de postulantes que sí podían lograr los 70 puntos mínimos solo quedaron cinco: Emilio Camacho Paredes, César Emilio Rossel, Édgar Adrián Urbieta, Myriam Cristaldo y Jorge Bogarín González.

Tres de ellos Cristaldo, Camacho y Bogarín González estuvieron este domingo en el programa En Detalles, de ABC TV. Todos coincidieron en que debe haber una salida para que mañana se conformen las dos ternas para de esa manera mantener el equilibrio en las vacancias disponibles dentro del TSJE, que son dos.

Además, también todos se mostraron neutrales al opinar sobre el actuar de los consejeros mencionados, de quienes se presume fueron influidos por el cartismo para generar esta traba a propósito, como lo mencionó también el presidente del CM, Óscar Paciello.

Cristaldo

“Estamos en una posición diferente, somos postulantes. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Estamos esperando la resolución del Consejo, ellos tienen un reglamento. No es la primera vez que concurso, no entré en otras ternas. Es algo donde nosotros aceptamos estar”, sostuvo Myriam Cristaldo.

Cristaldo añadió: “No puedo calificar que el consejero hizo esto por política, no estoy en ese papel, soy una postulante. No puedo ir a juzgar y decir ‘esta es una cuestión política’”, y remarcó que “lo más sano” sería que mañana se conformen las dos ternas.

Camacho

“Las reglas están claras, las acepto a plenitud. Creo que el Consejo tomará una decisión acertada. Creo sí que hay mucho en juego, las elecciones generales, las cuestiones internas de los partidos. El Consejo es un órgano plural, complejo, mixto. Tengo una enorme confianza en el trabajo de este consejo (…) creo que todos tienen una altísima legitimidad y representatividad”, manifestó Emilio Camacho, quien se deshizo en elogios hacia todos los ocho consejeros que lo evaluaron con la más alta calificación de 84,39 puntos sobre 100.

Además, aseguró que los consejeros “saldrán airosos” de la situación cuando la sesión para la elección de la terna se reanude mañana.

Bogarín González

“Es un proceso que no estuvo exento de problemas, que se ha prolongado mucho. Personalmente, me sometido al proceso. Se habla de candidatos, pero siempre dije que ese tipo de cosas perjudica al proceso, ojalá mañana se dé una salida constitucional sobre este tema”, expresó por su parte Jorge Bogarín González, quien dio a entender que tenía algunos cuestionamientos y que habría que “aprender” de ellos, pero no podía decir cuáles eran porque seguía como postulante.

“Existe una alta connotación política en esto. Aquí es fundamental para fortalecer al TSJE presentar un equilibrio de fuerzas y ofrecer garantías. Estamos abogando con Emilio por una salida constitucional de este tema. Si se elige una sola terna con PLRA y tercer espacio existe un peligro de que ese primer espacio se rompa. Esperamos que se busque una salida institucional para ese tema”, concluyó Bogarín González.

Acusaciones

En la sesión extraordinaria del viernes pasado, los consejeros Pedro Santa Cruz y Eugenio Jiménez, lanzaron duras acusaciones contra sus pares Bogarín Alfonso, Ruffinelli y Torres Kirmser, a quienes acusaron de realizar una maniobra que atenta contra la Constitución Nacional y la misma institucionalidad del Consejo de la Magistratura, al impedir que se llenen las vacancias en la Justicia Electoral, justamente en un año donde se iniciarán las elecciones en todo el país.

El ministro Jiménez Rolón calificó de situación anómala, premeditada y alevosa, y agregó que se trataba de un boicot indisimulado que no necesita de pruebas para demostrarlo por la evidencia de los hechos.

Óscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura, sostuvo por su parte que estos tres integrantes del CM hicieron estas maniobras para favorecer a sus amigos.