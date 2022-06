Tarifa intermedia que propone Paraguay es “positiva”, según titular de la ANDE

El titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, participó hoy de la inauguración de las obras de construcción e interconexión de la Subestación Villa Elisa en 220/23 KV y en el lugar respondió a preguntas de la prensa.

En lo que respecta a la tarifa de Itaipú, manifestó que en la última reunión entre autoridades brasileñas y paraguayas se habló de una tarifa intermedia, la cual, según él, es positiva. “Por lo menos para la ANDE es algo muy positivo, porque con la tarifa que inicialmente Brasil está pretendiendo no se financiaba el convenio de apoyo financiero para la ANDE, de US$ 140 millones, previsto para este año. Sobre la tarifa se va a hablar todavía, pero se podría hablar de 22,7 aproximadamente. De hecho, aún no se definió”, refirió.

“Existe una negociación con el Brasil en este momento sobre la tarifa en Itaipú. Inicialmente, Paraguay había sostenido que se mantenga la tarifa en 22,6 y Brasil insiste con la aplicación directa del Anexo C, quedando a 18,95 aproximadamente. Avanzamos mucho en las últimas reuniones”, señaló.

“Es algo muy importante para la ANDE, porque con el nivel de contratación que tenemos para este año vamos a tener una reducción de US$ 40 millones en el costo de generación, de la compra de energía y, por otro lado, también tendríamos el financiamiento de los US$ 140 millones para mejorar el sistema eléctrico paraguayo”, insistió.

“Esta tarifa intermedia beneficia directamente a la ANDE porque habrá una reducción por la compra de energía eléctrica de Itaipú en un monto de US$ 40 millones y se podrá financiar obras previstas por US$ 140 millones que fueron aprobados por el Consejo de Administración el año pasado”, dijo.

La subestación en Villa Elisa

La inauguración de las obras de construcción e interconexión de la Subestación Villa Elisa en 220/23 kV, por parte de la ANDE, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el titular de la ANDE, Félix Sosa. Este último explicó detalles sobre la subestación.

“Esta es una obra que tiene una potencia de 160 MW. Eso hace que mejore sustancialmente la calidad de servicio no solo de Villa Elisa, sino que también va a afectar positivamente a San Antonio, Ñemby, Lambaré, Fernando de la Mora y también vamos a tener potencia para que se instalen industrias en la zona y otros sectores productivos que van a dar posibilidad de crecimiento económico a la zona”, señaló.

“Implica una inversión de más de US$ 14 millones, financiados por la CAF, que constantemente está financiando las obras del sector eléctrico paraguayo. El año pasado se llegó a un récord de US$ 311 millones en inversiones, superando nuestro propio récord de US$ 270 millones del año antepasado. Estamos aumentando considerablemente las inversiones en el sector eléctrico y aún hace falta, porque tenemos muchas obras rezagadas que no se hicieron en su momento, por eso no tenemos el servicio adecuado, pero estamos avanzando. Nuestra meta es superar la ejecución del año pasado”, sostuvo.

En canto al consumo en el país, dijo: “El crecimiento vegetativo del consumo de energía eléctrica de Paraguay es el más alto de la región. En promedio tenemos un crecimiento de demanda de energía eléctrica anual de 6,5% y en base a eso se prepara el plan maestro institucional para poder acompañar el crecimiento vegetativo y ejecutar las obras rezagadas, para que de esa manera, tengamos el servicio que nos merecemos y poder retirar el 100% de la potencia que tenemos ambas binacionales y utilizar dentro del territorio nacional”.

Indicó que la subestación beneficiará a aproximadamente 60.000 usuarios.