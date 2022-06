Itaipú: director general brasileño pone en duda que se revise el Anexo C de tratado en el 2023

El gobierno de Mario Abdo Benítez, además de no estar logrando mantener la tarifa de Itaipú en US$ 22,60 para el 2022, aparentemente tampoco dejará un escenario favorable para la revisión del Anexo C del Tratado, ya que el Brasil ni siquiera esté interesado en negociarlo en el 2023.