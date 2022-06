IPS: carencia y caos reinan en hospitales de la previsional, denuncian aportantes

Pese a que cada mes el obrero se ve obligado a pagar el 9% de su salario al Instituto de Previsión Social (IPS), para garantizarse tanto un retiro digno como una atención integral a su salud y la de su familia, en los hospitales y puestos de salud de la previsional reinan las carencias y los malos tratos.

La falta de insumos, medicamentos, reactivos laboratoriales, turnos de atención, maquinaria hospitalaria y médicos especializados, son solo algunas de las falencias del IPS, que lejos de dar soluciones a sus miles de aportantes, prefiere destinar millonarios montos al cuidado de sus jardines y levantar una pomposa infraestructura para estacionar los lujosos automóviles de sus altos funcionarios.

Todo esto, solo a metros de los familiares de pacientes internados, que deben realizar cuantiosos gastos de bolsillo y sortear adversidades bajo la intemperie a falta de un albergue digno para todos.

Los inhumanos tratos también son cada vez más frecuentes, denuncian los asegurados del IPS.

“No contamos con un albergue para todos y ahora, prepotentemente, una trabajadora social nos quiere desalojar porque están reparando el techo; pero los trabajadores vienen a veces nomás”, denunció a ABC Gloria Ramírez de Riveros (58), quien está al cuidado de su marido Catalino, internado en el quinto piso del Hospital Central.

La mujer reclamó también la falta de insumos y medicamentos. “Hace más de un mes que esperamos una cirugía porque el IPS no tiene catéter y nos piden comprar también los insumos; es plata que no tenemos”, lamentó. Contó que debe pagar G. 9.000.000 por todo lo que el IPS no tiene.

Carente atención médica

Otro de los cuestionamientos es la falta de atención pediátrica en el Hospital Ingavi, que hasta el momento no habilita su policlínica para la atención integral de los asegurados.

“Acudimos a Urgencias y nos dicen que no tienen (pediatras). Luego de una discusión nos atendió un médico, pero nos dijeron que Ingavi es un hospital para adultos”, criticó Sandra Cristaldo.

En el centro asistencial de Guarambaré, Carolina Patiño denunció una situación semejante. “No hay pediatras y tampoco hay medicamentos. Solo tienen paracetamol, una verdadera vergüenza”, dijo.

Un reclamo similar realizó otra asegurada del IPS, quien denunció la falta de médicos en la periférica de Capiatá.

Agendamiento es una odisea

Una vez más, el problema que representa al asegurado poder agendar un turno es motivo de denuncias contra el seguro social.

Según reclamaron varios asegurados a ABC, el portal web del IPS está con problemas en su sistema desde el viernes último. Además, los pocos que logran un turno tienen fecha de consulta recién para dentro de tres meses, critican.