Ya se nota el efecto de la sequía: la exportación de soja cayó 50%

El cultivo de soja sufrió en la última campaña la peor sequía en 25 años, por lo que se logró un rendimiento promedio muy bajo, de solo 979 kilogramos por hectárea, cuando se esperaban 3.200 kilogramos por hectárea. La expectativa era de cosechar unas 10,5 millones de toneladas de granos, pero se alcanzó una producción de penas unas 3,42 millones de toneladas.

Lea más: UGP e Inbio dieron números de pérdidas en campaña 2021/2022

En los primeros meses la diferencia en el volumen de los envíos de soja no era todavía muy marcada respecto al año pasado, pero a partir de abril se incrementó y en mayo la diferencia ya llegó al 50%.

Al cierre de mayo de este año, los envíos de soja en grano fueron de 1.638.763 toneladas, mientras que en el mismo periodo comparado del año pasado fue de 3.309.615 toneladas, es decir, cayó 50,5%, según el informe de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Caída de US$ 485 millones en divisas

Al respecto, la experta del gremio, licenciada Sonia Tomassone, mencionó que este año los precios internacionales de la soja están en alza, pero poco se podrá aprovechar esta ola de buenas cotizaciones, debido a la poca disponibilidad del producto y los descuentos sufridos por renegociaciones de contratos. En cuanto a las divisas de la soja, al cierre de mayo último, las exportaciones generaron US$ 803,18 millones, 60% menos respecto a los US$ 1.288,46 millones del mismo periodo del año pasado, lo que significó una caída de US$ 485,2 millones.

Lea más: Sojeros reportan pérdidas del 70% y piden suspensión del pago de anticipo del impuesto a la renta

Argentina, primer destino

El informe de Capeco señala que Argentina sigue posicionada como principal destino del grano paraguayo, con una participación del 70% sobre el total enviado; a Brasil se envió el 20%; a Rusia, el 9%, y otros destinos de extrazona, el 1% restante. La firma Sodrugestvo exportó el 11% del total, seguido de Agrofértil, Viterra y ADM, todos con 10%.