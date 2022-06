Cartistas buscan frenar intervención de la Gobernación de Guairá, denuncia diputado

“Hay algunas maniobras que está haciendo el cartismo, encabezado por el presidente de la Cámara y presidente del Partido (Alliana), que hasta hoy no ha comunicado al Poder Ejecutivo la decisión de la Cámara de Diputados. Está haciéndose del vivo, retrasando la comunicación para que el Presidente (Mario Abdo) no designe el interventor”, indicó el diputado por el departamento del Guairá Éver Noguera.

El legislador guaireño, precandidato a gobernador de Guairá y principal promotor de la intervención a la administración de Vera Báez, estimó que la intención de renuncia, de la que se habló el fin de semana, era una estrategia para tratar de evitar que salgan a la luz irregularidades en la Gobernación. Fuentes de Honor Colorado también indicaron que el plan era que Juan Carlos Vera renuncie para poder plantear en la Cámara de Diputados dejar sin efecto la intervención.

“Acá van a seguir haciendo todas las artimañas que ellos conozcan y estén a su alcance con el fin de no ser investigados. Su fin es zafar de la Justicia, no de la intervención”, recalcó Noguera.

El diputado espera que este lunes Pedro Alliana comunique al Ejecutivo la resolución para que el presidente Mario Abdo Benítez designe a un interventor y se haga efectiva la medida.

“(Alliana) bien pudo haber comunicado ese mismo día (miércoles) o el jueves antes de irse de gira de campaña política (...) Yo sé que el Presidente (Mario Abdo) apenas reciba la notificación designará un interventor y se constituirá en la Gobernación del Guairá”, añadió Noguera.

Posible renuncia del gobernador

El viernes pasado, el gobernador Juan Carlos Vera Báez convocó a una conferencia de prensa y se especulaba que iba a anunciar su renuncia, pero tras horas de incertidumbre la desconvocó sin dar explicaciones. Todo apunta a que no hubo un acuerdo político con los concejales departamentales, quienes no se pusieron de acuerdo para definir a su reemplazo. Además, la idea sería que asuma como gobernador interino un edil que se comprometa a no auditar la gestión, dijo Noguera.

“Estoy al tanto de que existe la intención de entregar la administración a gente de confianza. Evidentemente, algunos concejales departamentales acompañaron la intervención con el solo propósito de quedarse con el botín”, alegó.

En caso de renuncia, los ediles liberales y el único del Frente Guasu apoyarían al presidente de la Junta Departamental, Guido Girala (PLRA), en tanto que los colorados manejan los nombres de Víctor Fernández y Jorge Vázquez, ambos oficialistas, pero este último es operador político de Noguera y sería su candidato impuesto.

“Algunos concejales departamentales que hoy están con el ánimo de negociar con Vera Báez después de haberlo denunciado, como el presidente de la Junta (Girala). Después de haber presentado una denuncia contra el gobernador, hoy es el primero que está negociando con él la impunidad para evitar otra vez la intervención”, denunció Éver Noguera.

El diputado también denunció que detrás de la maniobra para tratar de hacer que Vera Báez renuncie a fin de tratar de evitar la intervención está el precandidato a la gobernación por Honor Colorado, César Luis Sosa Fariña.

“Me imagino que el presidente de la Junta es el que tiene los números para poder quedarse con la Gobernación. Yo creo que ya lo intentaron el viernes y lo van a intentar nuevamente el martes y así van a seguir, porque están siendo manejados por el candidato a gobernador adversario mío. Acá el que no quiere soltar la mamadera es Cesarito Sosa, que quiere un títere más. Juan Carlos ya no le sirve, entonces que renuncie y que venga Guido (Girala)”, puntualizó.

Renuncia no implica blanqueo

Sin embargo, la Ley N° 317/94, que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales, en su artículo N° 12 claramente habla sobre la acefalía.

“Si resultare la acefalía del Gobierno Departamental o Municipal, las funciones serán ejercidas, provisionalmente, hasta la elección de las nuevas autoridades, por funcionarios designados por la Cámara de Diputados”, es decir que si el gobernador renuncia al cargo, la intervención igualmente proseguirá su curso.

La ley es clara: lo que se audita es la gestión frente a la institución municipal, no a la persona, y por más que renuncie, lo actuado con anterioridad no deja de ser desprolijo.

Por eso, resulta llamativo que las autoridades de Guairá estén queriendo instalar que con la renuncia del gobernador se estaría frenando la intervención. Sin embargo, la ley es clara y lo que se audita es la institución.