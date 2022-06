Participación escolar fue menor al 20% en pandemia, según estudio

De acuerdo al último estudio del Banco Mundial y Unicef, América Latina y el Caribe sufrieron grandemente los efectos de la pandemia del Covid-19 en materia educativa, debido a la falta de capacidad de los ministerios de Educación para hacer frente al problema.

El estudio señala que “la mayoría de los ministerios de Educación no tenían la capacidad para supervisar el uso de los sistemas de educación a distancia ni el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes”.

De acuerdo al documento del organismo internacional, la transición hacia la educación a distancia tuvo un impacto negativo en las tasas de participación de la región.

Asistencia escolar fue muy baja en Paraguay

En Paraguay, tanto durante el 2020 como durante el 2021, la asistencia escolar integral no llegó ni al 20%, incluso cuando desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) afirmaban que llegaban a la mayoría de los estudiantes.

La experta en educación, María de la Paz Peña, considera que quedaron al desnudo las falencias en materia de conectividad y tecnología, por lo que la educación virtual no fue más que el envío de archivos por medio de redes sociales como el WhatsApp. “Hubo comunicación pero no aprendizaje”, refirió la profesional.

Peña consideró que se trata de un problema gravísimo, porque “no hubo proceso controlado de aprendizaje (...) la situación era grave hace dos años y ahora es muy grave”, enfatizó.

La profesional agregó que el cuerpo docente no estaba preparado, porque en los aspectos de la virtualidad la premisa no era “solo enviar información”. Dijo que la mayoría de los docentes no tenía la competencia requerida.

Recomiendan adecuaciones curriculares

Si bien el camino hacia una posible solución podría darse a muy largo plazo, con la reorganización de los institutos de formación docente, lo más rápido estaría en adecuaciones curriculares y programáticas, según la especialista.

Para Peña la implementación de la Jornada Escolar Extendida (JEE) representó un acierto, pero ¿los maestros tienen la competencia para atender al niño?

“Mucho se queda en la teoría y no en la práctica. Tenemos que saber si el docente está en condiciones para evaluar al alumno. Tenemos un colectivo de docentes que no está capacitado o formado íntegramente”, remarcó.