Vapeador: ¿cuál es su origen y qué lo hizo tan popular?

El exfarmaceútico chino, Hon Lik, es a quien se adjudica el diseño del primer vaporizador moderno. El inventor de este innovador aparato buscaba desarrollar una alternativa eficaz para abandonar el tabaquismo, adicción que terminó matando a su padre.

Sin embargo, este objetivo no logró concretarse, ya que el propio inventor ahora es consumidor tanto del vapeador como del cigarrillo común.

Según declaraciones que dio a The Guardian en 2015, Hon Lik desarrolló el dispositivo para dejar de fumar, considerando que existe “un problema social global” al que pensó podría ayudar a solucionar.

Pero, por otro lado, Hon Lik vendió gran parte de sus derechos de la patente de su invento a las grandes compañías de tabaco, lo que algunos miembros de la comunidad como en Reino Unido, consideran que se utiliza como caballo de batalla con el objetivo de volver a normalizar el tabaquismo, lo que volvió bastante popular. Sin embargo, el creador no ve contradicción alguna.

El creador del vapeador asegura que la gente debe estar debidamente informada, además agrega que existe un consenso en Europa y EE.UU. que las personas que cambian a los cigarrillos electrónicos no vuelven a fumar, mientras que los no fumadores que usan su invento, no consumen cigarrillos convencionales.

Hon Lik patentó en 2003 su invento, primeramente, utilizando un elemento de ultrasonido para vaporizar la solución de nicotina en un dispositivo parecido al cigarrillo, elemento que hoy es reemplazado por los calefactores alimentados por baterías.

Falta de control y regulación de los vapeadores

Miembros de la comunidad médica en Paraguay advierten de cómo el uso de estos vapeadores, pods y cigarrillos electrónicos afectan a la salud de los usuarios, incluso sobre el desconocimiento al respecto de los químicos que muchas veces se utilizan para las esencias.

Los médicos observan con preocupación el aumento desmedido del consumo en la población joven, adolescente e incluso infantil, debido a la falta de control y regulación sobre estos aparatos, ya que se venden como productos electrónicos y no como derivados del tabaco.

Polémica por supuesta muerte por un vape

En Paraguay dio mucho que hablar en los últimos días la presunta muerte de una adolescente de 16 años a causa de un vape. La tragedia ocurrió en la ciudad de Lambaré ayer martes.

Recién hoy se descubrió mediante una necropsia que la menor había muerto de un disparo en el pecho, lado derecho, y el principal sospechoso del crimen es su medio hermano, quien ya fue detenido.

