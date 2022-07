IPS: no tienen soporte torácico, pero dificulta ayuda de la Diben

La falta de medicamentos e insumos hospitalarios en el Instituto de Previsión Social (IPS) es una constante que padecen a diario sus miles de asegurados.

Ante las carencias, los aportantes del seguro social deben recurrir a millonarios gastos de bolsillo o pedir ayuda a entidades de apoyo como la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

Para recurrir a esta instancia, el asegurado debe presentar, entre otras cosas, la receta médica original con el membrete del hospital con todos los datos del paciente. El documento debe tener además la firma y sello del jefe del servicio correspondiente.

El caso de Mabel Vera es tan solo uno de los cientos de acontecimientos que padecen los asegurados de la previsional, que a diario buscan ayuda para solventar los gastos que conlleva la salud en Paraguay.

La mujer, quien busca ayuda para tratar la afección de su hijo, quien sufre de una malformación denominada pectus excavatum denunció hoy que el IPS se desentiende desde hace tiempo de su situación.

Conforme explicó la madre, pese a que la previsional no dispone de la barra de Nuss o barra de soporte torácico y tampoco cuenta con los accesorios, puentes y tornillos, se niega a expedir una receta médica con los requerimientos solicitados por la Diben.

El pectus excavatum es una malformación genética en el pecho, que hace que varias costillas y el esternón crezcan de forma anormal.

En tanto que la barra de Nuss, es conocida como una técnica mínimamente invasiva para la reparación del pectus excavatum.

“Necesitamos dos barras; cada una cuesta tres mil dólares. Esa plata nosotros no tenemos. Mi marido es el que trabaja en casa, gana sueldo mínimo y es imposible juntar esa plata”, lamentó la desesperada madre.

Según indicó, su hijo ya se encuentra en el tiempo médico límite en el que puede recibir este tratamiento para tratar su malformación.

“Yo sé que el IPS no cubre la barra, pero yo no le pido eso. Solo quiero la constancia que me piden en la Diben para que ellos puedan comprar esa barra. Hace tres meses que ando detrás de los papeles”, denunció Mabel.

“Les rogué, les lloré, les supliqué, pero me toman del pelo. Ya pedí muchas veces y me dicen que no me van a dar, y que le van a abrir un sumario al médico que me de eso (la receta membretada)”, continúo diciendo la madre al tiempo de comentar que la salud de su hijo se está deteriorando, ya que su enfermedad ya le está afectando los pulmones.

Afligida como solo una madre puede estar, Mabel denunció que al IPS no le importa la salud de sus asegurados.